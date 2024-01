Krzewy i gotowy susz

- Pokój był specjalnie urządzony, a w całym mieszkaniu czuć było zapach marihuany. Znajdował się tam między innymi namiot do uprawy konopi, odpowiednie oświetlenie oraz nawodnienie. Oprócz roślin w fazie wzrostu, w plastikowych torebkach i szklanych słoikach leżały gotowe do obrotu narkotyki. W sumie zabezpieczyli około 90 gramów ziela konopi gotowego do sprzedaży oraz rośliny w doniczkach świadczące o prowadzonej uprawie. Do sprawy kryminalni zatrzymali 30-latka - przekazuje w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska, oficr prasowa Komeny Rejonowej Policji Warszawa V.