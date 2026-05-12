Bielany Ostatni raz był widziany 24 lata temu. Tak może teraz wyglądać Oprac. Dariusz Gałązka |

Dzieci, których przez lata nie udało się odnaleźć Źródło zdj. gł.: Policja

Jarosław Kaczmarek ma około 170 cm wzrostu i owalną twarz. Gdy zaginął, miał blond włosy i nosił okulary korekcyjne.

"Ciotka zaginionego w marcu 2008 roku powiadomiła policję w Rogoźnie w województwie wielkopolskim o zaginięciu bratanka. Mężczyzna od 2002 roku nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Ostatni raz widziany był w Warszawie, w 2002 roku" - poinformowała podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

"W toku prowadzonych czynności zostało przeprowadzone badanie antroposkopijne, w celu określenia cech identyfikacyjnych i możliwych zmian w wyglądzie" - dodała.

Obecnie mężczyzna ma 68 lat.

Jarosław Kaczmarek był widziany ostatni raz w 2002 roku. Tak może wyglądać obecnie (zdjęcie z prawej) Źródło zdjęcia: Policja

Apel policji

Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, o kontakt z komendą na Bielanach przy ul. Żeromskiego 7 osobiście, telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowymi numerami 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl.

