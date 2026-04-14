Bielany

Na kampusie AWF na świat przyszły młode dziki. Apel uczelni

Dziki pojawiły się na kampusie AWF
"Ja nie mam wyboru"
Źródło: TVN24
Kwiecień i maj to okres, kiedy lochy dzików rodzą młode. Coraz częściej dzieje się to na gęsto zaludnionym terenie. Ostatnio takie przypadki odnotowano na Bielanach i Białołęce. Jak tłumaczy Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, w kwestii rosnącej w szalonym tempie populacji tych zwierząt, miasto nie ma innego rozwiązania niż odstrzał.

"Informujemy, że na terenie dziedzińca przyszły na świat młode dziki. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie obiektu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności" - taki komunikat zamieściła w poniedziałek Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Warszawie w swoich mediach społecznościowych.

Do pracowników i studentów zaapelowano o ostrożność podczas przechodzenia przez kampus. W komunikacie podkreślono, aby nie podchodzić blisko do zwierząt, nie płoszyć ich, nie dokarmiać i pozwolić swobodnie przemieszczać się po zielonym terenie uczelni.

We wtorek kampus AWF odwiedził reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. Dzików na miejscu nie zastał, ale to nie oznacza, że stado wyniosło się stamtąd na stałe. Taśmy, barierki i ostrzeżenia pozostały.

Uśpione między blokami

Obecność dzików na gęsto zaludnionym, miejskim terenie to coraz częściej zgłaszany przez mieszkańców problem. Ostatnio na osiedlu przy Ceramicznej na Białołęce locha urodziła młode na trawniku pod balkonami.

Inne głośne przypadki, które opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl, to te z Bemowa i Mokotowa. Po zgłoszeniach mieszkańców o tym, że dziki pojawiły się na placach zabaw. Zwierzęta zostały uśmiercone zastrzykami pomiędzy blokami, na oczach mieszkańców, spakowane w plastikowe kontenery i wywiezione do utylizacji. W sieci zawrzało. A z obu interwencji tłumaczył się nie tylko dyrektor Lasów Miejskich, ale też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Populacja dzików rośnie w tempie geometrycznym i musimy coś z tym zrobić, bo bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Mamy coraz więcej ataków na ludzi, kiedyś ich albo nie było, albo były bardzo sporadyczne. W momencie, gdy dostajemy informację, że dziki są na placu zabaw, to musimy interweniować - mówił w ubiegły czwartek Rafał Trzaskowski.

Zaznaczył, że zgodnie z przepisami o ASF, nie można takich dzików wywozić. - Jedyną decyzją w takiej sytuacji jest odstrzał i my taką decyzję z bardzo ciężkim sercem podejmujemy - dodał prezydent Warszawy.

Dziki uśmiercane między blokami, dyrektor Lasów Miejskich przeprasza
Dziki uśmiercane między blokami, dyrektor Lasów Miejskich przeprasza

Dariusz Gałązka

Rafał Trzaskowski: ja nie mam wyboru

We wtorek podczas konferencji prasowej poświęconej innemu tematowi Trzaskowski był dopytywany, czy w ratuszu jest brany pod uwagę pomysł powołania rady ekspertów, która mogłaby analizować migracje, namnażanie się dzików i ich aktywność poza doraźnymi działaniami, które wynikają ze zgłoszeń.

- Nie jesteśmy instytucją badawczą, ale przez cały czas rozmawiamy z bardzo różnymi ekspertami, nawet jeżeli niektórzy próbują ich dezawuować. Mamy dzisiaj problem bezpieczeństwa związany z namnażającą się populacją dzików - odpowiedział prezydent Warszawy. - Chcę to jeszcze raz podkreślić. Na mocy obowiązującego prawa, w związku z ASF, my nie jesteśmy w stanie tych dzików przewozić nawet o 100 metrów w żadne inne miejsce. Rozumiem wzburzenie obrońców praw zwierząt, ale jeżeli pytamy ich, czy widzą jakąkolwiek alternatywę, która mogłaby zadziałać w oparciu o obowiązujące przepisy, to ja żadnego racjonalnego pomysłu nie słyszałem - stwierdził Trzaskowski.

- Jeżeli, ktoś mi mówi, że mam nie strzelać do dzików, to jeszcze raz powiem: ja nie mam wyboru - dodał.

Przykład Poznania

Dziennikarze nie ustępowali. Prezydent stolicy były pytany również o długofalowy plan miasta w kwestii rosnącej populacji dzików i ich migracją do siedzib ludzkich. - Rzeczywiście jest tak, że jest mnóstwo odstrzałów w gminach ościennych, znacznie więcej niż w samej Warszawie, co powoduje migrację dzików do miasta. My możemy o tym rozmawiać. To nie są decyzje w mojej gestii - podkreślił Trzaskowski.

W trakcie konferencji pojawił się przykład Poznania, który przyjął strategię walki z dzikami. Zakłada ona tworzenie stanowisk żerowych, aby odsuwać od ludzi miejsca, w których zwierzęta rezydują. Ponadto zakłada stosowanie środków biologicznych, które odstraszają stada i wreszcie edukację mieszkańców.

Prezydent Warszawy zapewnił, że wszystkie te rozwiązania są wprowadzane również w stolicy. - Sam wielokrotnie apelowałem do mieszkańców, aby dzików nie dokarmiać - zaznaczył. - Jeżeli chodzi o kwestię zabezpieczenia altan śmietnikowych - podejmiemy dodatkowe środki - podkreślił.

Incydenty z dzikami - statystyki

Lasy Miejskie poinformowały, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku odnotowano 121 zgłoszeń dotyczących ataków dzików na ludzi oraz 29 ataków na psy W całym 2024 roku takich zgłoszeń było odpowiednio 59 i 13. Oznacza to niemal podwojenie liczby niebezpiecznych incydentów dotyczących ludzi, a w przypadku psów - wzrost ponad dwukrotny.

"Lawinowo rośnie liczba zgłoszeń obecności dzików. W 2025 r. odnotowano 8 804 zgłoszenia. Dla porównania, w latach poprzednich liczba zgłoszeń wynosiła odpowiednio: w 2020 r. - 432 zgłoszenia, w 2021 r. - 707 zgłoszeń, w 2022 r. - 2 497 zgłoszeń, w 2023 r. - 4 713 zgłoszeń, 2024 r. - 5 128 zgłoszeń" - podali miejscy leśnicy.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Czytaj także:
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Drogowcy będą remontować S8, prace tylko w nocy
Targówek
CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
"Skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób"
Okolice
Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
To nie był "zwyczajny" wrak
Obywatel Indii z przerobionymi dokumentami zatrzymany na lotnisku Warszawa-Modlin
Wpadka 32-latka w Modlinie. Miał w paszporcie podrobione stemple
Okolice
Najpierw ukradli pojazd, a potem porzucili go, zakopując w piasku
Nastolatkowie ukradli auto i usiłowali ukraść koparkę
Wilanów
Przepełniony śmietnik na osiedlu Saska na Gocławiu
Kolejna dzielnica tonie w śmieciach
dachowanie-2
Sześć rozbitych aut, dwie ofiary i nagranie, które mrozi krew w żyłach
Dariusz Gałązka
Próbował uniknąć kontroli, miał blisko 2,5 promila alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Finał 40. urodzin: pościg i 2,5 promila alkoholu
Okolice
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
Ursynów
Nowy asfalt na prawym pasie Alei Krakowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Zwężenie na wyjeździe z Warszawy. Kierowcy pojadą jednym pasem
Włochy
Wypadek w Łomiankach
Dwie ofiary wypadku. Zatrzymania po ucieczce. Ważny apel
Okolice
Tłumy w Wawrze oczekują na autobus
Otwock odcięty od pociągów. Tłoczno w popołudniowym szczycie
Okolice
Zderzenie na S7
Zderzenie na S7. Jedno z aut obróciło się
Włochy
Brutalny atak nożem w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak nożem. 28-latka jest w śpiączce. Areszt dla podejrzanego
Śródmieście
Policja dronem skontrolowała kierowców
Kierowca zatrzymał się w ostatniej chwili. Dron latał nad przejściem
Okolice
Ukradł datki z kościoła i uciekł
Wyniósł z kościoła skarbonę z datkami. Ukrył się w truskawkach
Okolice
Autobus z przyczepką
Autobusy do Kampinosu będą jeździć z przyczepkami na rowery
Okolice
Zderzenie auta z motocyklem
Motocyklista w szpitalu po wypadku z udziałem znanego muzyka
Okolice
Oszustwo "na policjanta". Sprawca został aresztowany
Podawali się za policjanta i prokuratora. 88-latek stracił pieniądze
Okolice
Zderzenie trzech aut na Ursynowie
Trzy auta zderzyły się na Ursynowie
Ursynów
Wypadek w miejscowości Badów Górny
Pijany kierowca rozbił auto na drzewie. Pasażer nie żyje
Okolice
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Zawyją syreny alarmowe na Woli
Śródmieście
Pożar ciężarówki na Wisłostradzie
Ciężarówka w ogniu na Wisłostradzie
Bielany
Ukrył się przed policją na strychu zawinięty w dywan
By ukryć się przed policją, zawinął się w dywan
Okolice
Wypadek w Łomiankach
Koszmarny wypadek w Łomiankach, dwie ofiary
Okolice
Policjanci odzyskali auto, zanim właściciel zauważył jego zniknięcie
Złodziej miał pecha, a policja nosa
Okolice
Myśleli, że jest pijany. Mężczyzna potrzebował pomocy medycznej
Kierowca autobusu wezwał strażników do "pijanego". Alkomat pokazał zero promili
Morsy zakończyły sezon pod Warszawą
Zimna kąpiel w szczytnym celu. Rekordowa sztafeta morsów nad Świdrem
Okolice
Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo
Uderzył w drzewo i dachował. Prawo jazdy miał od czterech miesięcy
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany na drodze wyjazdowej z Puław w kierunku Lublina
Od haraczy po handel bronią. Spektakularne zatrzymanie gangstera
Mokotów

