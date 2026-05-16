Bielany

Jedna z głównych ulic Bielan do remontu. Ma być bezpieczniej

Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Radni Warszawy przegłosowali w czwartek zmiany w budżecie. Dorzucono środków na remonty ulic. W zestawieniu pojawiły się też nowe inwestycje. Wśród nich zapowiedziana w tym tygodniu budowa mostu na Kanale Żerańskim na wysokości ulicy Zdziarskiej, a także przebudowa ulicy Żeromskiego na Bielanach.

Jak wynika z projektu uchwały, radni przekierowali odpowiednio trzy i dwa miliony złotych na prace przygotowawcze dla wskazanych inwestycji.

Cztery rzeczy do naprawy

Żeromskiego to jedna z głównych ulic na Bielanach. Jak informowała w lutym "Gazeta Stołeczna", mieszkańcy domagają się przebudowy ulicy. Żeromskiego posiada szeroką, przeskalowaną jezdnię przez co, kierowcy jeżdżą tam bardzo szybko. Brakuje drogi rowerowej i bezpiecznych przejść dla pieszych. W sprawie potrzeby pilnego remontu kilkukrotnie interpelowali też bielańscy radni.

Gdy na horyzoncie pojawiły się pieniądze na prace przygotowawcze, zapytaliśmy w Zarządzie Dróg Miejskich, co konkretnie jest tam do zrobienia.

Jak tłumaczy nam Jakub Dybalski, rzecznik prasowy ZDM, na Żeromskiego oprócz oczywistej naprawy chodników, do poprawy są cztery elementy. - Po pierwsze to szeroka, prosta ulica, mająca po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Przejścia na wysokości Lisowskiej i Płatniczej nie mają sygnalizacji, są zabezpieczone jedynie wąskim azylem. Oba zostały ocenione na 2 w audycie (w skali 0-5). Poza sygnalizacją, powinny tam powstać znacznie szersze azyle - wskazuje Dybalski.

Uporządkowanie parkowania i droga rowerowa

Przedstawiciel drogowców mówi, że kolejną kwestią jest uporządkowanie parkowania. Mimo, że jezdnia jest szeroka, na długich odcinkach ulicy kierowcy okupują chodniki. - Nie rozstrzygając, w jakiej formie, muszą tam zostać zbudowane lub wyznaczone miejsca postojowe - zaznacza Dybalski.

Trzeci element to brak ścieżki rowerowej. Arteria jest na tyle szeroka, że na pewno znajdzie się tam dla niej miejsce.

- Czwarta rzecz, to zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. Wzdłuż Żeromskiego zieleń jest nierówna - są miejsca, gdzie jest jej sporo, a są takie, gdzie jej brakuje. Chcemy w ramach przebudowy zarówno dosadzić drzewa, jak i w niektórych punktach zrobić rozpłytowania - wyjaśnia nasz rozmówca.

Zastrzega jednak, że "szczegółowe rozwiązania będzie można omawiać na etapie projektu".

Co z mostem na Kanale Żerańskim

Trzy miliony na prace przygotowawcze dla budowy mostu na Kanale Żerańskim to dobra informacja dla mieszkańców Białołęki, których czekają długotrwałe utrudnienia związane z przebudową ulicy Białołęckiej oraz Mostu Cieślewskich. Choć o planach ratusza w tym zakresie poinformował mediach społecznościowych sam prezydent Rafał Trzaskowski, to wciąż nie wiadomo, jaki docelowo kształt przyjmie nowa przeprawa, ani kiedy zacznie się jej budowa.

- Informacje o szczegółowych parametrach nowej inwestycji będą możliwe do przybliżenia po zebraniu wytycznych biur i jednostek miasta - wskazała Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, który będzie nadzorować budowę mostu.

Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
