Wzięła w leasing dwa auta warte ponad 250 tysięcy złotych, rat nie płaciła

Do zdarzenia doszło na warszawskich Bielanach Źródło: Google Earth

Brak spłaty i niezwrócenie dwóch samochodów osobowych zgłosił policjantom właściciel firmy leasingowej.

"Z ustaleń policjantów wynikało, że w kwietniu ubiegłego roku kobieta zawarła umowy leasingowe na Audi o wartości blisko 140 tysięcy złotych oraz Mercedesa o wartości około 115 tysięcy złotych. Po pewnym czasie kobieta zaprzestała spłacania rat i nie zwróciła samochodów leasingodawcy, czym naraziła firmę na znaczne straty finansowe" - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Zatrzymali kobietę w jej mieszkaniu

Po ustaleniach policjanci udali się do miejsca zamieszkania kobiety przy ulicy Marymonckiej. Tam zatrzymali 54-latkę.

Wzięła w leasing Audi i Mercedesa. Przestała płacić, ale aut nie zwróciła Źródło: KRP V - Bielany, Żoliborz

Kobieta została przewieziona do komendy przy ulicy Żeromskiego, gdzie usłyszała zarzuty dotyczące "przywłaszczenia powierzonego mienia, czyli bezprawnego zatrzymania lub rozporządzenia cudzą rzeczą przekazaną jej na podstawie umowy leasingowej".

54-latce grozi za to do pięciu lat więzienia.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska