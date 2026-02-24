Wzięła w leasing dwa auta warte ponad 250 tysięcy złotych, rat nie płaciła

Brak spłaty i niezwrócenie dwóch samochodów osobowych zgłosił policjantom właściciel firmy leasingowej.
"Z ustaleń policjantów wynikało, że w kwietniu ubiegłego roku kobieta zawarła umowy leasingowe na Audi o wartości blisko 140 tysięcy złotych oraz Mercedesa o wartości około 115 tysięcy złotych. Po pewnym czasie kobieta zaprzestała spłacania rat i nie zwróciła samochodów leasingodawcy, czym naraziła firmę na znaczne straty finansowe" - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.
Zatrzymali kobietę w jej mieszkaniu
Po ustaleniach policjanci udali się do miejsca zamieszkania kobiety przy ulicy Marymonckiej. Tam zatrzymali 54-latkę.
Kobieta została przewieziona do komendy przy ulicy Żeromskiego, gdzie usłyszała zarzuty dotyczące "przywłaszczenia powierzonego mienia, czyli bezprawnego zatrzymania lub rozporządzenia cudzą rzeczą przekazaną jej na podstawie umowy leasingowej".
54-latce grozi za to do pięciu lat więzienia.
Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.
Opracowała: Marta Korejwo-Danowska
Źródło: KRP V- Bielany, Żoliborz
Źródło zdjęcia głównego: KRP V - Bielany, Żoliborz