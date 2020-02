Utknął remont parku Herberta. Dzielnica szuka nowego wykonawcy

Metamorfoza parku za prawie cztery miliony złotych

"Prace niezgodne z założeniami projektowymi"

Skarżyli się na "hałas i uciążliwości zapachowe"

Jedyna ukończona przez wykonawcę inwestycja na terenie parku to wybieg dla psów. Po jego otwarciu, w sierpniu 2018 roku, mieszkańcy od razu zaczęli jednak narzekać na jakość wykonania. "Z 4 zabawek na torze 3 są wykonane źle (…) Jedynie slalom, czyli wbite w ziemie paliki były ok. Poza tym ogrodzenie już uszkodzone - nie wiem czy to wina wandali, czy jednak materiały użyte do ogrodzenia są tak złej jakości, że już zdążyły się wypaczyć" - napisała jedna z mieszkanek na facebookowej stronie parku.