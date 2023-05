Przygotowali petycję, chcą by powstał "Bielański Ols"

Ols to las z dominacją olszy czarnej, porastający bagienne siedliska, o okresowo wysokim poziomie wody stojącej i różnej żyzności. Olsy są zazwyczaj trudno dostępne, głównie ze względu na podmokły grunt. Poziom wody sięga od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Są to najczęściej wody stojące, rzadziej wolno płynące.