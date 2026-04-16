Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Zlikwidowali nielegalne salony gier

|
Policyjna akcja na Mokotowie
Na Bielanach dwóch nielegalnych salonach gier był 12 automatów
Źródło: KRP Warszawa V
Dwa na Bielanach, jeden na Mokotowie. Stołeczni policjanci zlikwidowali nielegalne salony gier. W sumie było w nich 17 automatów. Kara za każdy wynosi 100 tysięcy złotych.

Policjanci z Bielan, działając wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, zlikwidowali dwa salony, w których prowadzono nielegalne gry hazardowe o niskich wygranych.

"Zabezpieczyli łącznie 12 działających automatów do gier ('jednorękich bandytów') oraz gotówkę w kwocie 520 złotych. Przeprowadzone eksperymenty procesowe potwierdziły, że urządzenia służyły do prowadzenia gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom" - informuje podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa komendanta rejonowego policji Warszawa V. "W jednym z kontrolowanych lokali funkcjonariusze zastali pracownika - obywatela Ukrainy, który oświadczył, że pracuje tam od około dwóch miesięcy" - dodaje.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w kierunku urządzania lub prowadzenia nielegalnych gier hazardowych, wbrew przepisom ustawy.

Siłowe wejście do lokalu

Podobną akcję, także wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiej Służby Celno-Skarbowej, przeprowadzili policjanci na Mokotowie.

Klatka kluczowa-366252
Na Mokotowie do salonu gier policjanci weszli siłowo, było tam pięć automatów
Źródło: KRP Warszawa II

"Wybór miejsca do kontroli nie był przypadkowy. Akcję poprzedził szereg czynności operacyjnych oraz pozyskanych informacji. Policjanci siłowo weszli do lokalu. Zabezpieczyli pięć automatów do gier i blisko sześć tysięcy złotych w gotówce" - przekazuje asp. szt. Marta Haberska, oficer prasowa komendanta rejonowego policji Warszawa II.

Dwa na Bielanach, jeden na Mokotowie. Policjanci zlikwidowali nielegalne salony gier
Źródło: KSP
Źródło: KSP
Źródło: KSP
Źródło: KSP
Źródło: KSP
Za posiadanie nielegalnych automatów do gier hazardowych w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grozi kara w wysokości 100 tysięcy złotych za każde urządzenie.

Organizowanie nielegalnych to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Targówek
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Grupa przestępczaPrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicja
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

