Zamiast termometrów - bramka. Na Bielanach sprawdzą, czy petent ma gorączkę 

W wejściu do urzędu dzielnicy na Bielanach stanęła bramka mierząca temperaturę wchodzących do budynku. – Ustawiliśmy ją na próbę. Epidemia wciąż trwa, dlatego środki bezpieczeństwa wciąż powinny być utrzymane – twierdzi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy.

Urządzenie wykrywa twarz osoby wchodzącej do urzędu i następnie odszukuje punkt o najwyższej temperaturze. - Pomiar trwa zaledwie jedną sekundę i daje wynik z dokładnością do 0,3 stopnia Celsjusza – mówi Mateusz Krupsiński z firmy Robotivo Group, która zgłosiła się do ratusza z propozycją przetestowania urządzenia.