Zatrzymali go, gdy opuścił więzienie i odwieźli na granicę

W miniony weekend funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Warszawie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu 47-letniego obywatela Ukrainy, bezpośrednio po opuszczeniu przez niego więzienia, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało ponadto, że wcześniej wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem i był karany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, czym stwarzał realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego" - informuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podrobione prawo jazdy

W trakcie kontroli strażnicy graniczni znaleźli przy nim sfałszowane ukraińskie prawo jazdy. W związku tym wszczęto postępowanie przygotowawcze, w ramach którego mężczyźnie przedstawiono zarzut czynienia przygotowania do posłużenia się podrobionym dokumentem. Został przesłuchany, nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

"Z uwagi na niespełnianie warunków legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz fakt, iż jego dalszy pobyt stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, wobec 47-letniego obywatela Ukrainy wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu, podlegającą przymusowemu wykonaniu. W decyzji orzeczono również zakaz ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen na okres sześciu lat" - dodaje Dagmara Bielec.

Po zakończeniu wszystkich czynności został odwieziony w konwoju funkcjonariuszy Straży Granicznej do granicy państwowej z Ukrainą.

