Białołęka Pijany wjechał w stację benzynową. Kierowca usłyszał zarzut Alicja Glinianowicz |

Auto uderzyło w budynek stacji benzynowej Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof

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- Podejrzany został przesłuchany w szpitalu. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 178a paragraf 1, chodzi o jazdę w stanie nietrzeźwości - przekazała nam prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Kierujący nie ustosunkował się do zarzucanych mu czynów. Jak dodała rzeczniczka, w związku z tym, że mężczyzna nie był wcześniej karany, prokuratura zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

- Postępowanie obecnie jest w toku. Nie wykluczamy, że zostaną postawione kolejne zarzuty dotyczące zniszczenie mienia, w momencie oszacowania wartość szkody - przyznała prokurator Kiełek-Łopińska.

Mężczyzna nadal przebywa w szpitalu.

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Wjechał w stację benzynową, wybuchł pożar

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na stacji paliw przy ulicy Ostródzkiej na Białołęce. Policja otrzymała zgłoszenie i godzinie 23.52. Z ustaleń służb wynikało, że kierujący autem osobowym marki Renault wjechał w budynek stacji, następnie doszło do pożaru obiektu.

Za kierownicą samochodu siedział 31-letni obywatel Polski. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, trafił on do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do badań. - Wstępne wyniki badania wykazały 2,9 promila alkoholu w organizmie oraz obecność innego środka odurzającego, podobnie działającego do alkoholu - przekazał nam wówczas podkom. Maciej Saciuk z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Auto uderzyło w budynek stacji Pijany kierowca wjechał w budynek stacji Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof Pijany kierowca wjechał w budynek stacji Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof Auto uderzyło w budynek stacji Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Auto uderzyło w budynek stacji Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pijany kierowca wjechał w budynek stacji Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof Auto uderzyło w budynek stacji Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Wjechał w budynek stacji benzynowej Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof Auto uderzyło w budynek stacji Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

31-latek posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami. W chwili zdarzenia na stacji był obecny jeden pracownik sklepu, mężczyzna nie doznał obrażeń.

Na miejscu działania prowadziło dwa zastępy straży pożarnej, łącznie 10 strażaków.