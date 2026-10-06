Pijany wjechał w stację benzynową. Kierowca usłyszał zarzut
- Podejrzany został przesłuchany w szpitalu. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 178a paragraf 1, chodzi o jazdę w stanie nietrzeźwości - przekazała nam prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.
Kierujący nie ustosunkował się do zarzucanych mu czynów. Jak dodała rzeczniczka, w związku z tym, że mężczyzna nie był wcześniej karany, prokuratura zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
- Postępowanie obecnie jest w toku. Nie wykluczamy, że zostaną postawione kolejne zarzuty dotyczące zniszczenie mienia, w momencie oszacowania wartość szkody - przyznała prokurator Kiełek-Łopińska.
Mężczyzna nadal przebywa w szpitalu.
Wjechał w stację benzynową, wybuchł pożar
Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na stacji paliw przy ulicy Ostródzkiej na Białołęce. Policja otrzymała zgłoszenie i godzinie 23.52. Z ustaleń służb wynikało, że kierujący autem osobowym marki Renault wjechał w budynek stacji, następnie doszło do pożaru obiektu.
Za kierownicą samochodu siedział 31-letni obywatel Polski. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, trafił on do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do badań. - Wstępne wyniki badania wykazały 2,9 promila alkoholu w organizmie oraz obecność innego środka odurzającego, podobnie działającego do alkoholu - przekazał nam wówczas podkom. Maciej Saciuk z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
31-latek posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami. W chwili zdarzenia na stacji był obecny jeden pracownik sklepu, mężczyzna nie doznał obrażeń.
Na miejscu działania prowadziło dwa zastępy straży pożarnej, łącznie 10 strażaków.