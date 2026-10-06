Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Pijany wjechał w stację benzynową. Kierowca usłyszał zarzut

|
Pijany kierowca wjechał w budynek stacji
Auto uderzyło w budynek stacji benzynowej
Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zarzut usłyszał kierowca auta, który nocą z niedzieli na poniedziałek uderzył w budynek stancji benzynowej. Okazało się, że mężczyzna miał 2,9 promila alkoholu w organizmie.

- Podejrzany został przesłuchany w szpitalu. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 178a paragraf 1, chodzi o jazdę w stanie nietrzeźwości - przekazała nam prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Kierujący nie ustosunkował się do zarzucanych mu czynów. Jak dodała rzeczniczka, w związku z tym, że mężczyzna nie był wcześniej karany, prokuratura zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

- Postępowanie obecnie jest w toku. Nie wykluczamy, że zostaną postawione kolejne zarzuty dotyczące zniszczenie mienia, w momencie oszacowania wartość szkody - przyznała prokurator Kiełek-Łopińska.

Mężczyzna nadal przebywa w szpitalu.

Wjechał w stację benzynową, wybuchł pożar

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na stacji paliw przy ulicy Ostródzkiej na Białołęce. Policja otrzymała zgłoszenie i godzinie 23.52. Z ustaleń służb wynikało, że kierujący autem osobowym marki Renault wjechał w budynek stacji, następnie doszło do pożaru obiektu.

Za kierownicą samochodu siedział 31-letni obywatel Polski. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, trafił on do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do badań. - Wstępne wyniki badania wykazały 2,9 promila alkoholu w organizmie oraz obecność innego środka odurzającego, podobnie działającego do alkoholu - przekazał nam wówczas podkom. Maciej Saciuk z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Auto uderzyło w budynek stacji
Pijany kierowca wjechał w budynek stacji
Pijany kierowca wjechał w budynek stacji
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof
Pijany kierowca wjechał w budynek stacji
Pijany kierowca wjechał w budynek stacji
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof
Auto uderzyło w budynek stacji
Auto uderzyło w budynek stacji
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Auto uderzyło w budynek stacji
Auto uderzyło w budynek stacji
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Pijany kierowca wjechał w budynek stacji
Pijany kierowca wjechał w budynek stacji
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof
Auto uderzyło w budynek stacji
Auto uderzyło w budynek stacji
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Wjechał w budynek stacji benzynowej
Wjechał w budynek stacji benzynowej
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof
Auto uderzyło w budynek stacji
Auto uderzyło w budynek stacji
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

31-latek posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami. W chwili zdarzenia na stacji był obecny jeden pracownik sklepu, mężczyzna nie doznał obrażeń.

Na miejscu działania prowadziło dwa zastępy straży pożarnej, łącznie 10 strażaków.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
ProkuraturaPolicjaAlkohol
Czytaj także:
Kierująca miała trzy promile (zdj. ilustracyjne)
Auto w rowie, kierująca i pasażer pijani. Wieźli dziecko
Okolice
Stacja metra Chrzanów
W sobotę dzień otwarty na stacji metra Chrzanów
Bemowo
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy syren alarmowych w województwie mazowieckim
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Potrącił pieszą na pasach, próbował ją przesunąć. Zarzuty i areszt dla kierowcy
Okolice
Kierowca otrzymał słony rachunek za drift
Driftował na oczach policjantów. Auto odjechało na lawecie
Okolice
Pędził w terenie zabudowanym 134 km/h, stracił prawo jazdy
Z ogromną prędkością jechał obok szkoły. Stracił prawo jazdy
Okolice
Obecny stan prac na Górce Szczęśliwickiej (24.09.2026)
Sezon zimowy na Górce Szczęśliwickiej pod znakiem zapytania
Mateusz Mżyk
Zderzenie na S8
"Gwałtownie zmienił pas". Pięć aut zderzyło się na wyjeździe z Warszawy
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
"Transport nie docierał i wszelki kontakt się urywał". Milion euro strat
Praga Południe
Wszedł na przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek
Zignorował rogatki, wszedł na tory. Bo "był znudzony czekaniem"
Okolice
Krzew konopi indyjskiej rósł w przydomowej szklarni
Miała prawie dwa metry i rosła w szklarni. W Polsce jest zakazana
Okolice
Remont torowiska na Puławskiej
Tramwaje wracają na Puławską. Ale znikną z innej ulicy
Ursynów
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Dwa miliony papierosów bez akcyzy, zatrzymano siedem osób
Okolice
Zderzenie z motocyklistą na Trasie Łazienkowskiej
Motocyklista zderzył się z samochodem i autobusem
Śródmieście
Torby z paliwem i świeczka przy komendzie. Zatrzymano mężczyznę
Pod samochodem znaleźli paliwo i świeczkę. Areszt dla 78-latka
Okolice
Wypadek w Warszawie
Autobusem wjechał w przejście podziemne. Zarzuty dla kierowcy
Ochota
Zderzenia na dk 50
Zderzenie z ciężarówką na obwodnicy
Okolice
Strażnicy miejscu zatrzymali wandala
"Wściekle atakował kosz na śmieci, nie pamiętał jak się nazywa"
Śródmieście
Uderzenie policji z warszawskiej Woli w nielegalny hazard (zdjęcie ilustracyjne)
Akcja policji na Woli. Jedna osoba zatrzymana
Wola
Auto uderzyło w budynek stacji
Miał prawie trzy promile, wjechał w budynek stacji benzynowej
Białołęka
Wypadek w Gassach. Nie żyje rowerzystka (zdjęcie ilustracyjne)
Wyprzedzał, potrącił rowerzystkę. 33-latka zmarła
Okolice
Nielegalne parkowanie przed stadionem Legii Warszawa
Dzikie parkowanie przy stadionie. Ponad 200 zgłoszeń i plan miasta
Śródmieście
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Zatrzymanie 47-latka poszukiwanego pięcioma listami gończymi. Akcja "Kobry"
Wesoła
Wyrok dla zabójcy ratownika medycznego z Siedlec
Sąd ogłosił wyrok dla zabójcy ratownika z Siedlec
Okolice
Mgła paraliżuje lotnisko w Modlinie
Mglisty poranek. Utrudnienia na lotnisku w Modlinie
METEO
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie pod Piasecznem, jednym z aut kierował znany aktor
Okolice
Zderzenie z łosiem na drodze krajowej numer 50
Łoś "wtargnął na jezdnię", doszło do wypadku
Okolice
Pociąg (zdjęcie ilustracyjne)
Kolizja pociągu ze "zwierzyną leśną"
Okolice
19-latek aresztowany za udział w oszustwie metodą na "lekarza"
Zadzwonił o północy i przekonał, że jej przyjaciel jest ciężko chory
Praga Północ
15-latek miał przekazać fałszywe informacje o podłożeniu bomby w jednym z samolotów
Alarm bombowy na lotnisku. Policja zatrzymała 15-latka
Ursynów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki