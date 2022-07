Śnięte ryby na brzegu Wisły. Wodociągowcy zapewniają, że to nie przez ich kolektor

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odniosło się do doniesień o martwych rybach w pobliżu mostu Północnego (Skłodowskiej-Curie) w Warszawie. Pracownicy dokonali oględzin, po których spółka wystosowała oświadczenie. "Nie ma żadnych podstaw do wiązania sprawy rzekomego śnięcia ryb z funkcjonowaniem kolektora Bielańskiego" - zapewniło MPWiK.

MPWiK: niski stan Wisły przekłada się na stan ekosystemu

Wodociągowcy zwracają uwagę na zasolenie rzeki

MPWiK dodało, że "od wielu lat niebagatelne znaczenie dla Wisły ma też stan zasolenia co, jak wiadomo, jest powodowane wodami popłucznymi z kopalń". "W połączeniu z bardzo niskim stanem wód może to wywoływać dodatkowo niekorzystny efekt. W przypadku tak dużej rzeki szukanie łatwych związków przyczynowo skutkowych, bez specjalistycznej analizy jest nieuprawnione" - zaznaczyła spółka.

Dodała, że przelewy burzowe uruchamiają się podczas najbardziej intensywnych opadów deszczu i są mechanizmem bezpieczeństwa dla miasta i jego mieszkańców. "Zrzuty do Wisły nadmiaru mieszaniny wód opadowych i ścieków są niezbędne, aby nie dochodziło do poważnym podtopień i cofek ścieków w kanalizacji i są uwarunkowane ogólnospławnym charakterem kanalizacji. Jest to system obecny w wielu miastach w Europie i na świecie - można zatem sprawdzić, że tego rodzaju zrzuty nie powodują powszechnego śnięcia ryb. Jak już wspomnieliśmy, zjawisko to należy dokładnie zbadać, oczywistym jest jednak to, że tak ekstremalne zjawiska pogodowe (niski stan wód i wysoka temperatura wody) powinny być brane pod uwagę" - podkreślono.