Z kranów leci żółta woda "o specyficznym zapachu żelaza"

Na Kontakt24 otrzymaliśmy wiadomość od mieszkanki osiedla domów szeregowych przy ulicy Ostródzkiej. Kobieta opisała złą jakość wody, która leci z kranów. Przekazała, że problem występuje od końca czerwca.

"Mamy brudną wodę o specyficznym zapachu żelaza, która utrudnia normalne funkcjonowanie gospodarstwa domowego. Gotujemy od kilku dni, używając wody butelkowanej, ale jest to mocne utrudnienie, zwłaszcza, że na osiedlu mieszkają głównie rodziny z dziećmi" - opisała sytuację. Jak dodała, mieszkańcy nie używają tej wody również do prania, bo barwi tkaniny.

Przekazała, że mieszkańcy zgłaszali problem do miejskich wodociągów oraz do sanepidu. Podkreśliła, że nie dostali jednak informacji zwrotnej, ani nie widzą poprawy w jakości wody. "Kiedy dzwonimy na infolinię, nie otrzymujemy stosownych informacji" - zaznaczyła.

Sieć wodociągowa będzie płukana do skutku

O sytuację zapytaliśmy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Rzeczniczka MPWiK Jolanta Maliszewska przyznała, że z ulicy Ostródzkiej trafiło kilka zgłoszeń dotyczących złej jakości wody. - Jeżeli ktoś zgłasza obniżoną jakość wody, to my mamy obowiązek sprawdzić to i przepłukać sieć. Tak się dzieje w tym przypadku - powiedziała tvnwarszawa.pl Maliszewska. Jak dodała, mieszkańcy są informowani o przeprowadzanych czynnościach.

Sieć wodociągowa jest płukana od tygodnia. - Płukanie było robione kilkukrotnie. Dzisiaj (w środę - red.) też jest robione, będziemy je wykonywać do skutku - przekazała rzeczniczka warszawskich wodociągów. Nie wiadomo, ile te działania potrwają.

Jak zaznaczyła przedstawicielka MPWiK, płukanie sieci to standardowa procedura w przypadku zażółconej wody. Jej kolor jest spowodowany prawdopodobnie zwiększoną zawartością żelaza. Nie zlecano badań wody. - Taka woda nie jest szkodliwa dla zdrowia, ona ma po prostu podwyższony poziom żelaza - zapewniła Jolanta Maliszewska. Potwierdziła, że woda niekoniecznie nadaje się do prania, bo odzież może pozostać zażółcona.

