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Białołęka

Zmiany na Białołęce. Otworzą nowy fragment ulicy i most nad Kanałem Żerańskim

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Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
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Drogowcy szykują się do otwarcia nowego odcinka ulicy Białołęckiej. Do końca miesiąca powinny pojechać nim pierwsze auta. Jest też pozwolenie na użytkowanie przebudowanego mostu nad Kanałem Żerańskim w ciągu Płochocińskiej. Niebawem zostanie on dopuszczony do ruchu.

Przebudowa ulicy Białołęckiej ruszyła wiosną tego roku. Obecnie ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Kierowcy mogą poruszać się od Kopijników do Przykoszarowej wzdłuż Kanału Żerańskiego. Odcinek od Warzelniczej do Ketlinga jest całkowicie zamknięty.

Niebawem zmieni się organizacja ruchu w rejonie trasy S8, gdzie powstał nowy fragment ulicy. Projekt przebudowy zakładał, że na odcinku między Stębarską a Łabiszyńską i Kopijników, jezdnia zostanie przesunięta na wschód, tak aby mogła połączyć się na nowym skrzyżowaniu z Kopijników, Artyleryjską i Łabiszyńską. 

- We wrześniu planujemy uruchomienie dla ruchu nowego odcinka ulicy Białołęckiej od Łabiszyńskiej do Stębarskiej. Po uruchomieniu łącznika rozpoczną się prace na ulicy Kopijników - poinformował Dariusz Mosak, wicedyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, odpowiedzialny za przygotowanie inwestycji drogowych.

Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Długo wyczekiwany remont

Modernizacja czterokilometrowego odcinka ulicy Białołęckiej była długo wyczekiwaną inwestycją. Jak opisywaliśmy wielokrotnie na tvnwarszawa.pl, po każdym deszczu tworzą się na niej tak duże rozlewiska, że na niektórych odcinkach kierowcy sami wdrażali ruch wahadłowy. Chodnik w przeważającej części był jednostronny i po opadach również potrafi zmieniać się w jezioro. Brakowało skutecznej kanalizacji. Nie było tam również drogi dla rowerzystów.

Jak relacjonował wicedyrektor SZRM, obecnie na wyłączonych z ruchu odcinkach trwają roboty związane z usuwaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą ciepłowniczą, elektroenergetyczną i sanitarną.

- Wykonujemy oczywiście również na tych odcinkach roboty drogowe. Przy okazji realizowane są roboty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - przypomniał Mosak.

Przebudowa ulicy Białołęckej
Przebudowa ulicy Białołęckej
Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Mówił, że podczas prac wykonawca natknął się na problem związany z wysokim poziomem wód gruntowych. Na razie nie wpływa on jednak na deklarowany od początku harmonogram inwestycji.

- To zadanie trochę jeszcze potrwa, niestety mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Wiemy, że roboty zakończą się w 2028 roku - zaznaczył wicedyrektor.

Nowy most w ciągu Płochocińskiej

Mieszkańcy Białołęki mogą też w najbliższych tygodniach spodziewać się otwarcia nowego mostu nad Kanałem Żerańskim w ciągu Płochocińskiej. - Ta inwestycja już się zakończyła. Mamy informację o pozwoleniu na użytkowanie, także pod względem formalnym inwestycja może zostać oddana do ruchu. We wrześniu wprowadzamy stałą organizację ruchu - zapowiedział Mosak.

Jak przekazał, we wrześniu będą jeszcze prowadzone nasadzenia zieleni w rejonie przeprawy. Dodatkowo zaplanowane zostały prace związane z budową chodnika, prowadzącego od nowego mostu w kierunku ulicy Płytowej. Dotychczas nie było tam infrastruktury dla pieszych.

Nowy most w ciągu Płochocińskiej
Nowy most w ciągu Płochocińskiej
Nowy most w ciągu Płochocińskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Nowy most w ciągu Płochocińskiej
Nowy most w ciągu Płochocińskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Nowy most w ciągu Płochocińskiej
Nowy most w ciągu Płochocińskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Nowy most w ciągu Płochocińskiej
Nowy most w ciągu Płochocińskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Nowy most w ciągu Płochocińskiej
Nowy most w ciągu Płochocińskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Planują budowę kolejnej przeprawy nad kanałem

Wicedyrektor SZRM poinformował też, że ku końcowi zmierzają prace projektowe dla rozbudowy ciągu ulic Kołacińskiej i Szynowej. - Do końca tego roku planujemy ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Te roboty nie powinny trwać dłużej niż 18-20 miesięcy - zapowiedział.

Na terenie dzielnicy planowana jest też kolejna nowa inwestycja. Miejscy radni uwzględnili ją już w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Chodzi o budowę ulicy Zdziarskiej na odcinku od Ostródzkiej do Płochocińskiej wraz z mostem nad Kanałem Żerańskim.

Jeszcze we wrześniu SZRM chce ogłosić przetarg na prace projektowe dla nowego odcinka drogi. Wybrany wykonawca będzie miał 30 miesięcy na przygotowanie dokumentacji i pozyskanie pozwoleń.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w WarszawieRemonty i utrudnienia w WarszawieDrogi w Polsce
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