Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"

|
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Ulica Białołęcka na południowym krańcu zmieni swój przebieg. Na jej przyszłej trasie stoi dom. Właściciele nie chcieli oddać go miastu. Twierdzili, że "władze Warszawy kradną" nieruchomość wycenioną na niecałe 450 tysięcy złotych. W czwartek po południu zakończyła się jej egzekucja. Sprawdziliśmy, jak przebiegała i czy urzędnikom udało się pokojowo przejąć budynek.
Kluczowe fakty:
  • Sporna nieruchomość znajduje się przy ulicy Kuszników na Brzezinach. Urzędnicy od kilku lat ostrzegali właścicieli, że dom trzeba będzie wyburzyć, by poprowadzić tamtędy nowy fragment ulicy Białołęckiej.
  • Rodzinie zaproponowano odszkodowanie w trybie specustawy drogowej. Jeden z jej członków twierdzi, że wartość nieruchomości o powierzchni 143 metrów kwadratowych wyceniona została na 445 tysięcy złotych.
  • Właściciele byli kilkukrotnie wzywani do oddania budynku. Konsekwentnie jednak odmawiali, co doprowadziło do czwartkowej egzekucji.

Na posesji przy Kuszników 27 pojawili się w czwartek rano stołeczni urzędnicy i pracownicy firmy prowadzącej przebudowę ulicy Białołęckiej. Asystowały im straż miejska i policja. - Teren został zabezpieczony. Trwają oględziny nieruchomości. Dookoła działki toczą się prace związane z inwestycją - opisywał około godziny 10 nasz reporter Mateusz Mżyk.

Znajduje się tam dom, który koliduje z nowym przebiegiem ulicy Białołęckiej. Projekt przebudowy zakłada, że na odcinku między Stębarską a Kopijników, jezdnia zostanie przesunięta na wschód, tak aby mogła połączyć się na nowym skrzyżowaniu z Kopijników, Artyleryjską i Łabiszyńską.  

Właściciele posesji nie zgodzili się na jej dobrowolne wydanie. Wyznaczony im termin minął w środę, 20 maja o godzinie 14. Na początku maja w sąsiedztwie rozpoczęły się pierwsze prace budowlane.

Miasto przejmuje dom w związku z przebudową Białołęckiej
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

"Złodziejska instytucja chce zabrać nam dom"

- W ubiegłym tygodniu urzędnicy ponownie pisemnie poinformowali, kiedy nastąpi odebranie nieruchomości, o ile współwłaściciele jej nie wydadzą. Podjęto także próby osobistego kontaktu w kolejnych dniach, jednak urzędnicy nie zostali wpuszczeni. Ponieważ nikt nie otworzył, na drzwiach domu umieszczona została informacja o terminie przejęcia nieruchomości - informuje rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

Zdjęcie wspomnianej przez nią informacji o terminie egzekucji zamieścił w mediach społecznościowych właściciel domu Cezary Lusiński.

"Władze Warszawy kradną nam dom rodzinny, pod ścieżkę rowerową. Tego Ci, Rafał, nie daruję" - napisał, zwracając się bezpośrednio do prezydenta Warszawy.

Mężczyzna nie kryje rozgoryczenia tą sprawą. "Krew mnie zalewa, że złodziejska instytucja chce zabrać nam dom rodzinny [o powierzchni - red.] 143 metrów kwadratowych przy ulicy Kuszników 27 za kwotę 445 tysięcy złotych, zburzyć go i poprowadzić na jego miejscu ścieżkę rowerową wzdłuż nowego przebiegu jezdni. Patrzę bezsilnie na tę podłość, na płacz żony i żal siostry" - oznajmia.

Urzędnicy nie potwierdzają wersji mężczyzny o tym, że w miejscu budynku ma powstać ścieżka rowerowa.

Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Urzędnicy w asyście służb weszli na teren nieruchomości przy ulicy Kuszników
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

"Nieprzyjemna sytuacja"

- Takie sytuacje są zawsze nieprzyjemne, trudne dla obu stron, jednak wobec braku odzewu ze strony właścicieli i zastosowania się do przepisów prawa, urząd nie ma innego wyjścia jak tylko przystąpić do wielokrotnie wcześniej zapowiadanej egzekucji nieruchomości pod budowę drogi - wyjaśnia Monika Beuth.

Wylicza też, jakie prawa przysługiwały współwłaścicielom nieruchomości, lecz nie zdecydowali się oni z nich skorzystać. - Nie odwołali się od decyzji ZRID [o zezwoleniu na realizację inwestycji - red.], nie odwołali się też od decyzji ustalającej odszkodowanie, nie złożyli wniosku o wypłatę 70-procentowej zaliczki na poczet odszkodowania. Nie złożyli też wniosku o lokal zastępczy, który oferowała i wciąż oferuje im dzielnica.

Stołeczny ratusz zapewnia, że właściciele nieruchomości byli na bieżąco informowani o kolejnych krokach związanych z budową ulicy Białołęckiej. Od 2018 roku urzędnicy słali do nich pisma.

Pierwsze pismo z września 2018 roku informowało właścicieli o podpisaniu umowy na prace projektowe dotyczące rozbudowy. Wskazano w nim, że dom jest przewidziany do rozbiórki. Przebieg ulicy został ustalony zgodnie z planem miejscowym dla osiedla Białołęka Wieś, obowiązującym od 2010 roku.

Kolejne zawiadomienie z lutego 2024 roku dotyczyło postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Zapowiadało także termin jej pozyskania.

- Dodatkowo ponownie właściciele zostali poinformowani, że część działki oraz budynek mieszkalny objęte są liniami rozgraniczającymi drogi i po wydaniu decyzji ZRID zostaną przejęte - relacjonuje rzeczniczka urzędu miasta.

Dwa miesiące później, w kwietniu 2024 roku Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wydało decyzję ZRID. Urzędnicy nadali jej rygor natychmiastowej wykonalności. Ratusz tłumaczy, że w świetle zapisów specustawy drogowej właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do jej niezwłocznego wydania.

Nie doszli do porozumienia

W 2025 i 2026 roku urzędnicy kilkukrotnie spotykali się z właścicielami. Proponowali im lokal zamienny. Przypominali też, że gdy SZRM podpisze umowę z wykonawcą inwestycji, konieczne będzie przekazanie mu działki, by mógł ruszyć z realizacją robót budowlanych.

Gdy pod koniec 2025 roku była już gotowa umowa z firmą Skanska, właściciele domu i działki odmówili ich wydania.

- Zostali wtedy ponownie poinformowani, że zostanie złożony wniosek o egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji ZRID - zaznacza rzeczniczka ratusza.

Na początku tego roku właściciele wnioskowali o korektę rozwiązań projektowych, ale nie przyniosło to oczekiwanego przez nich efektu.

Kolejne kroki podejmowane przez urzędników doprowadziły do czwartkowej egzekucji. Na razie nie ma sygnałów o tym, aby ktokolwiek utrudniał jej przebieg. - Klucze do nieruchomości zostały wydane. Nie trzeba było podejmować żadnych działań siłowych - informuje Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka SZRM.

Jak dodaje, po zakończeniu inwentaryzacji Biuro Geodezji stołecznego ratusza przekazało teren SZRM, a ten przekazał go dalej wykonawcy inwestycji.

- Następnie wykonawca przewiezie i zabezpieczy w magazynie pozostawione przez dotychczasowych właścicieli ruchomości, a później przystąpi do demontażu instalacji wewnętrznych oraz stolarki okiennej, ostatecznie nastąpi wyburzenie budynku - zapowiada Wioleta Rosłoniec.

Jak zastrzega, termin prac rozbiórkowych nie został jeszcze ustalony.

Kwestia odszkodowania

Cezary Lusiński wspominał w jednym z postów, że za nieruchomość zaoferowano rodzinie 445 tysięcy złotych. Tymczasem średnia cena za metr kwadratowy domu z rynku wtórnego w Warszawie to około 10-11 tysięcy złotych. Teoretycznie, gdyby nie plany drogowców, mógłby zostać wystawiony na sprzedaż za około półtora miliona złotych.   

Urzędnicy wydali w styczniu decyzję o ustaleniu odszkodowania dla rodziny w trybie specustawy drogowej.

- Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie wyceny z lipca 2025 roku sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego - informuje Monika Beuth.

Właściciele nieruchomości mogą obecnie wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości 70 procent odszkodowania. Natomiast całość zapłaty będą mogli otrzymać, gdy decyzja ZRID stanie się ostateczna. Zanim to nastąpi muszą zostać rozpatrzone wszystkie odwołania.

Problemy z odwodnieniem ulicy Białołęckiej
Problemy z odwodnieniem ulicy Białołęckiej
Problemy z odwodnieniem ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Problemy z odwodnieniem ulicy Białołęckiej
Problemy z odwodnieniem ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Problemy z odwodnieniem ulicy Białołęckiej
Problemy z odwodnieniem ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Problemy z odwodnieniem ulicy Białołęckiej
Problemy z odwodnieniem ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Problemy z odwodnieniem ulicy Białołęckiej
Problemy z odwodnieniem ulicy Białołęckiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Wyczekiwana przebudowa Białołęckiej

Modernizacja czterokilometrowego odcinka ulicy Białołęckiej była długo wyczekiwaną inwestycją. Jak opisywaliśmy wielokrotnie na tvnwarszawa.pl, po każdym deszczu tworzą się na niej tak duże rozlewiska, że na niektórych odcinkach kierowcy sami wdrażają ruch wahadłowy. Chodnik w przeważającej części jest jednostronny i po opadach również potrafi zmieniać się w jezioro. Brakuje skutecznej kanalizacji. Nie ma również drogi dla rowerzystów.

Prace realizowane są przez firmę Skanska na zlecenie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Ich zakończenie planowane jest w czerwcu 2028 roku. Wartość inwestycji wynosi niemal sto milionów złotych.

Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Powtórka z historii

Podobna historia wydarzyła się przed laty na Bemowie przy okazji poszerzania ulicy Powstańców Śląskich. W miejscu, gdzie miała powstać druga jezdnia znajdował się dom rodziny Gmurków. Batalia o przejęcie nieruchomości trwała ponad 20 lat. Urzędnikom udało się to dopiero w maju 2009 roku, gdy w życie weszła specustawa drogowa, przygotowana w związku z budową autostrad na piłkarskie mistrzostwa Europy, których Polska była współgospodarzem.

 
Twierdza Gmurków zdobyta
Źródło zdjęcia: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
52 min
Monika Olejnik Tomasz Schuchardt
Schuchardt o roli Grzegorza: bywało, że miałem dość
Monika Olejnik
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
TVN24
apteka leki shutterstock_1061861099
Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja
Piotr Wójcik
Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w WarszawieNieruchomości
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
TVN24
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mamy więcej szczegółów
BIZNES
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
TVN24
pap_20160115_0KL
Burza wokół wpisu Ochotniczych Hufców Pracy. MRiPS: grafika była niefortunna
BIZNES
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
TVN24
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
TVN24
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
TVN24
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
TVN24
laboratorium ochrona maska przylbica shutterstock_1911024658
"Jesteśmy w pogotowiu". Polska reaguje na epidemię eboli
TVN24
Trzy 13-latki umówiły się z 26-letnim mężczyzną (zdjęcie ilustracyjne)
Pornografia w popularnej aplikacji. "Dziecko nie musi szukać"
BIZNES
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
TVN24
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
TVN24
Piorun
Błyska się i grzmi na Mazowszu
METEO
48 min
Władimir Putin
Ukraińskie drony, państwa bałtyckie i rosyjskie scenariusze. "To może być komunikat do Zachodu"
TVN24
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
TVN24
Pogodnie, ciepło, wiosna
W pogodzie będzie lato. To nie oznacza sielanki
METEO
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
TVN24
Dym widoczny nad Ochotą (Warszawa)
Kłęby czarnego dymu. Płonęły ekrany dźwiękochłonne
Włochy
Senat
"Wszyscy dosłownie" senatorowie PiS zgodzili się z politykiem KO
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
TVN24
W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi
TVN24
32 min
pc
"Lekarka złapała się za głowę". Poczobut o tym, co zrobiło z nim więzienie
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki