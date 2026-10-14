Zderzenie tramwaju z autobusem
Pierwszą informację oraz zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt24. Do zdarzenia doszło na ulicy Światowida w rejonie pętli tramwajowej Nowodwory.
- Zderzyły się tramwaj linii 2 oraz autobus 186. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu są trzy nasze zastępy - przekazał nam starszy kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Na miejscu kolizji występują utrudnienia w ruchu. "Z powodu zdarzenia w rejonie pętli Nowodwory i zablokowanego wjazdu na kraniec występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 2 i 17 oraz autobusów linii 186, 516 i 518" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.
Autobusy 186, 516, 518 jadące w kierunku Nowodworów skierowano do krańca Winnica. Trasa tramwajów linii 2 i 17 jadących do Winnicy została skrócona do pętli Tarchomin Kościelny.
Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane.