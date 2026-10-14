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Białołęka

Zderzenie tramwaju z autobusem

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Wypadek na ulicy Światowida, Warszawa
Wypadek na ulicy Światowida, Warszawa
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Waldi
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Na warszawskiej Białołęce zderzyły się tramwaj i autobus. Nie ma osób poszkodowanych. Są utrudnienia w ruchu.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację oraz zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt24. Do zdarzenia doszło na ulicy Światowida w rejonie pętli tramwajowej Nowodwory.

- Zderzyły się tramwaj linii 2 oraz autobus 186. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu są trzy nasze zastępy - przekazał nam starszy kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Na miejscu kolizji występują utrudnienia w ruchu. "Z powodu zdarzenia w rejonie pętli Nowodwory i zablokowanego wjazdu na kraniec występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 2 i 17 oraz autobusów linii 186, 516 i 518" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy 186, 516, 518 jadące w kierunku Nowodworów skierowano do krańca Winnica. Trasa tramwajów linii 2 i 17 jadących do Winnicy została skrócona do pętli Tarchomin Kościelny.

Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w Warszawie
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