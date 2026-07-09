Zderzenie na ruchliwej ulicy. Dwie osoby w szpitalu, w tym dziecko
Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Leona Berensona i Skarbka z Gór. To jedne z najbardziej ruchliwych ulic w okolicy.
Informację otrzymaliśmy na Kontakt24. Internauta przekazał, że na miejscu są dwa wozy Państwowej Straży Pożarnej, karetki i policja, a droga jest zamknięta. "Autobusy wysadziły pasażerów i pojechały" - dodał.
Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 15.40. Dotyczyło zderzenia dwóch samochodów. - Po przybyciu strażaków na miejsce zgłoszenie zostało potwierdzone. Łącznie samochodami podróżowało dwoje dorosłych i dziecko. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli przytomni. Jedna osoba doznała lekkiego urazu – poinformował kpt. Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Na miejscu pracują dwa zastępy straży i zespół ratownictwa medycznego.
Dwie osoby w szpitalu
Swoje czynności prowadzi też policja. - Zderzyły się dwa Fordy. Z ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że sprawczyni nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Kobieta wraz z siedmioletnim synem trafili do szpitala - przekazał podkom. Kamil Sobótka z komendy Stołecznej Policji.
Są utrudnienia w ruchu. Korek ciągnie się do ulicy Ostródzkiej.