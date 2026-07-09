Białołęka Zderzenie na ruchliwej ulicy. Dwie osoby w szpitalu, w tym dziecko Magdalena Gruszczyńska |

Kasowanie punktów karnych. Zmiany w przepisach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Leona Berensona i Skarbka z Gór. To jedne z najbardziej ruchliwych ulic w okolicy.

Informację otrzymaliśmy na Kontakt24. Internauta przekazał, że na miejscu są dwa wozy Państwowej Straży Pożarnej, karetki i policja, a droga jest zamknięta. "Autobusy wysadziły pasażerów i pojechały" - dodał.

Zderzenie na Białołęce Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 15.40. Dotyczyło zderzenia dwóch samochodów. - Po przybyciu strażaków na miejsce zgłoszenie zostało potwierdzone. Łącznie samochodami podróżowało dwoje dorosłych i dziecko. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli przytomni. Jedna osoba doznała lekkiego urazu – poinformował kpt. Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Na miejscu pracują dwa zastępy straży i zespół ratownictwa medycznego.

Dwie osoby w szpitalu

Swoje czynności prowadzi też policja. - Zderzyły się dwa Fordy. Z ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że sprawczyni nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Kobieta wraz z siedmioletnim synem trafili do szpitala - przekazał podkom. Kamil Sobótka z komendy Stołecznej Policji.

Są utrudnienia w ruchu. Korek ciągnie się do ulicy Ostródzkiej.

Zderzenie aut na skrzyżowaniu Skarbka Z Gór i Berensona (Warszawa, Białołęka) Zderzenie aut na skrzyżowaniu Skarbka Z Gór i Berensona (Warszawa, Białołęka) Źródło: Kontakt24 / Magdab Zderzenie aut na skrzyżowaniu Skarbka Z Gór i Berensona (Warszawa, Białołęka) Źródło: Kontakt24 / Magdab