Białołęka Kierowca wjechał wprost pod nadjeżdżający tramwaj Alicja Glinianowicz |

Zderzenie auta osobowego z tramwajem Źródło wideo: Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zdarzenie miało miejsce na ulicy Światowida chwilę przed godziną 18.

Na nagraniu, które otrzymaliśmy, widać Seata jadącego prosto ulicą Światowida na Tarchominie. W pewnym momencie auto skręca lewo. Kierujący lekko zwalnia, ale ignoruje znak stop, nie zatrzymuje się przed torowiskiem i wjeżdża wprost pod nadjeżdżający tramwaj. Uderzone w bok auto wraca na jezdnię, szczęśliwie nikt nie jedzie z przeciwnego kierunku.

"Odbił się i przeleciał mi przed maską"

- Jechaliśmy z żoną. Obserwowałem ten samochód, jak zaczął skręcać. Wjechał prosto pod nadjeżdżający tramwaj. Odbił się i przeleciał mi przed maską. Byłem zmuszony gwałtowanie zahamować - opowiada w rozmowie z redakcją Kontaktu24 pan Stanisław, który przesłał nam nagranie z samochodowej kamery.

Jak dodał, kierowcy nic się nie stało. - Moja żona wybiegła z samochodu, żeby zapytać go, czy wszystko w porządku. Powiedział jej, że tak. Był na szczęście sam, nie miał pasażerów. Tłumaczył, że oślepiło go słońce i nie zauważył tramwaju - przekazał internauta. - Nie wiem co było z pasażerami tramwaju, który przecież też hamował - uzupełnił.

Zdarzenie potwierdziła Komenda Stołeczna Policji, która poinformowała krótko, że doszło do kolizji tramwaju z Seatem.