Zabójstwo na Białołęce. Policja zatrzymała 65-latkę

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z samorządowcami, by omówić kwestię niesienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy. - To dobrze, że mieliśmy szansę porozmawiać z prezydentem o tym, jakie mamy rozwiązania. Jesteśmy na pierwszej linii pomocy, wiemy jak pomagać i mamy konkretne propozycje. Pan prezydent chciał ich wysłuchać i będziemy w kontakcie. Chodzi o to, by rozmawiać o tym z tymi, którzy będą podejmować decyzje - powiedział dziennikarzom prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.