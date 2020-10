Poziom wody w Wiśle opada. Wojsko szykuje się do ponownego montażu mostu pontonowego

Zapytaliśmy rzecznika Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marka Smółkę, czy w związku z tym planowane jest ponowne ustawienie mostu pontonowego, na którym ma być zamontowany rurociąg odprowadzający ścieki do Czajki. - Dokładny termin tej operacji nie jest znany, ale jeśli ktokolwiek miałby taką datę określić, to tylko wojsko. To do nich należy decyzja - zaznaczył Smółka. - Ta decyzja nie zależy tylko od stanu wody w rzece, ale też od prędkości nurtu wody - wyjaśnił.