W mieszkaniu miał mefedron. 26-latka już wcześniej szukali w sprawie narkotyków

Na warszawskiej Białołęce policjanci zatrzymali 26-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. W mieszkaniu miał ponad pół kilograma mefedronu.

- Zabronione substancje zostały przez policjantów zabezpieczone, a zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej celi - przekazała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Był już wcześniej czterokrotnie poszukiwany w sprawie przestępstw narkotykowych. W prokuraturze usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychoaktywnej. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

26-latek został objęty dozorem policyjnym.

Był tak pochłonięty segregacją narkotyków, że nie zauważył policjantów
Był tak pochłonięty segregacją narkotyków, że nie zauważył policjantów

Autorka/Autor: dg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP IV

