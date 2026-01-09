W mieszkaniu miał mefedron. 26-latka już wcześniej szukali w sprawie narkotyków

- Zabronione substancje zostały przez policjantów zabezpieczone, a zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej celi - przekazała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Był już wcześniej czterokrotnie poszukiwany w sprawie przestępstw narkotykowych. W prokuraturze usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychoaktywnej. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.
26-latek został objęty dozorem policyjnym.
Autorka/Autor: dg/ tam
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP IV