Białołęka Uciekał przed policją, porzucił auto. W środku była nastolatka Oprac. Dariusz Gałązka |

Mają sądowy zakaz i tak siadają za kierownicę Źródło wideo: Fakty po południu/ Marta Balukiewicz Źródło zdj. gł.: KRP VI

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Policjanci stołecznej drogówki zauważyli na Moście Północnym kierowcę samochodu dostawczego marki Iveco, który podczas jazdy korzystał z telefonu komórkowego. Postanowili zatrzymać go do kontroli.

- Mężczyzna zignorował jednak wydawane polecenia oraz sygnały świetlne i dźwiękowe, po czym gwałtownie przyspieszył - przekazał podkom. Maciej Saciuk z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Porzucił auto, w środku 15-latka

Podczas ucieczki, na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Klasyków, kierowca wykonał niebezpieczny manewr zawracania, zmuszając innych kierowców do gwałtownego hamowania. Następnie porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo.

Mężczyzna porzucił samochód i uciekł pieszo Źródło zdjęcia: KRP VI

- Jak się okazało, w pojeździe podróżowała również 15-letnia dziewczyna, która po interwencji policjantów została przekazana pod opiekę matki - poinformował Saciuk.

Dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów

Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu na Białołęce. Funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu kierowcy i jeszcze tego samego dnia zatrzymali go na terenie gminy Nasielsk (Mazowieckie).

22-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP VI

- Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz dwie decyzje administracyjne o cofnięciu uprawnień do kierowania - wyliczył podkom. Saciuk.

22-latek trafił do policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem pomimo obowiązujących sądowych zakazów i cofniętych uprawnień.

Prokurator zdecydował o objęciu mężczyzny policyjnym dozorem.