Uciekał przed policją, porzucił auto. W środku była nastolatka
Policjanci stołecznej drogówki zauważyli na Moście Północnym kierowcę samochodu dostawczego marki Iveco, który podczas jazdy korzystał z telefonu komórkowego. Postanowili zatrzymać go do kontroli.
- Mężczyzna zignorował jednak wydawane polecenia oraz sygnały świetlne i dźwiękowe, po czym gwałtownie przyspieszył - przekazał podkom. Maciej Saciuk z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
Porzucił auto, w środku 15-latka
Podczas ucieczki, na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Klasyków, kierowca wykonał niebezpieczny manewr zawracania, zmuszając innych kierowców do gwałtownego hamowania. Następnie porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo.
- Jak się okazało, w pojeździe podróżowała również 15-letnia dziewczyna, która po interwencji policjantów została przekazana pod opiekę matki - poinformował Saciuk.
Dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów
Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu na Białołęce. Funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu kierowcy i jeszcze tego samego dnia zatrzymali go na terenie gminy Nasielsk (Mazowieckie).
- Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz dwie decyzje administracyjne o cofnięciu uprawnień do kierowania - wyliczył podkom. Saciuk.
22-latek trafił do policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem pomimo obowiązujących sądowych zakazów i cofniętych uprawnień.
Prokurator zdecydował o objęciu mężczyzny policyjnym dozorem.