Wzmocniono ściany i fundamenty, trwają prace elewacyjne. Renowacja willi na półmetku

Trwa remont trzech zabytkowych budynków przy Modlińskiej. Wyremontowane kamienice pomieszczą Białołęcki Ośrodek Kultury, z funkcjami kulturalno-oświatowymi. Przewidywany koniec prac to jesień 2023 roku.

Historyczne detale zostaną odrestaurowane

Remont budynków oraz prace na przylegającym do nich terenie potrwają do jesieni 2023 roku. Inwestycję realizuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a nad zachowaniem zabytkowego charakteru obiektów czuwa Stołeczny Konserwator Zabytków. Użytkownikiem wyremontowanej willi będzie Białołęcki Ośrodek Kultury, który zorganizuje w niej centrum lokalne z funkcjami kulturalno-oświatowymi.

Trzaskowski odwiedzi Białołękę

Budynki przy Modlińskiej jutro odwiedzi Rafał Trzaskowski. Wtorkowa wizyta prezydenta na Białołęce będzie okazją do tego, by porozmawiać o osiągnięciach i problemach dzielnicy z jej włodarzami, radnymi i mieszkańcami. To właśnie ta ostatnia grupa będzie mogła opowiedzieć o swoich bolączkach i oczekiwaniach dotyczących Białołęki na spotkaniu, które zaplanowano o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 356 przy ulicy Głębockiej 66.