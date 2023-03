Tramwaje opuszczą pantografy, część trasy pokonają bez prądu z sieci

W związku z budową zajezdni tramwajowej na Annopolu, w niedzielę rozpoczną się utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Od poniedziałku tramwaje linii 4 część trasy przejadą z opuszczonymi pantografami z powodu demontażu sieci trakcyjnej. Jest to możliwe tylko w przypadku najnowszych pojazdów.

Kolejny etap prac związanych z budową zajezdni tramwajowej na Annopolu wymaga demontażu sieci trakcyjnej na odcinku 100 metrów. Żeby nie zawieszać ruchu, od poniedziałku tramwaje linii 4 będą pokonywały ten odcinek nie korzystając z prądu sieciowego.

ZOBACZ: Nowa zajezdnia na Annopolu. Tramwajarze pokazali, co dzieje się na placu budowy Stumetrowy odcinek między pętlą Annopol a Żerań Wschodni, tramwaje przejadą z opuszczonymi pantografami. Wykorzystane zostaną najnowsze pojazdy Hyundaia. Mogą poruszać się one z opuszczonymi pantografami - bez pobierania prądu z sieci trakcyjnej. W napędzie tych wagonów wykorzystywana jest technologia superkondensatorów, czyli urządzeń do magazynowania energii elektrycznej. Dlatego na trasie linii 4 będą kursować – już od poniedziałku, 27 marca - tylko najnowsze niskopodłogowe tramwaje.

Wyłączenie ruchu

Demontaż odcinka sieci wymaga wyłączenia ruchu tramwajów za rondem Żaba. Już w niedzielę, 26 marca, tramwaje linii 1, 3 i 4 dojadą tylko do tego ronda. Do pętli Żerań Wschodni pojadą autobusy linii zastępczej. Zastosowane zostanie tu nietypowe rozwiązanie. Aby utrzymać ruch tramwajowy na stałych trasach (skróconych do ronda Żaba), tramwaje linii 1, 3, 4 - przed ruszeniem z ronda w trasę w przeciwnym kierunku - zamienią się numerami.

Zastępcza linia autobusowa Z-1 będzie kursowała na trasie: Faradaya, Annopol, Rembielińska, Wysockiego, Odrowąża, rondo Żaba, Odrowąża, Wysockiego, Bazyliańska, Rembielińska, Annopol, Żerań Wschodni.

Tramwaje linii 1 pojadą przez most Gdański, Starzyńskiego do ronda Żaba i dalej jako linia 4 w kierunku Wyścigi. Kursy skrócone "jedynki" pojadą z pl. Narutowicza do ronda Żaba i dalej jako linia 3 w kierunku Gocławek.

Hyundai Rotem na warszawskich torach Tramwaje Warszawskie

Z kolei linia 3 z Gocławka dojedzie do ronda Żaba i do godziny 8.45 pojedzie ulicą Starzyńskiego i 11 Listopada na Gocławek a po godz. 8.45 dalej jako linia 1 w kierunku pl. Narutowicza.

Linia 4 z Wyścigów dojedzie do ronda Żaba i dalej jako linia 1 w kierunku Banacha.

W niedzielę dla linii 1, 3, 4 uruchomione zostaną przystanki Rondo Żaba 58 i 59 – przed rondem, za wiaduktem kolejowym.

Od poniedziałku, 27 marca, tramwaje linii 1, 3, 4, 25 będą kursowały na trasach podstawowych, przy czym wszystkie kursy linii 1 będą się kończyć na pętli Annopol. Do Żerania Wschodniego będą dojeżdżały wyłącznie tramwaje linii 4.

Zajezdnia będzie gotowa za rok

Zajezdnia na Annopolu, która zostanie oddana do użytku w 2024 roku, będzie najnowocześniejszą i najbardziej zieloną zajezdnią tramwajową w Polsce. W wyposażonym w inteligentny system sterowania obiekcie serwisowanych będzie 150 niskopodłogowych tramwajów, co pozwoli na lepsze skomunikowanie prawobrzeżnej Warszawy z pozostałą częścią miasta.

Jako pierwsza w Polsce, zajezdnia zasilana będzie w tak dużym stopniu z przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii. Dużo miejsca na jej terenie zajmie zieleń – ok. 24 tys. m kw., czyli ok. 20 proc. terenu zajezdni. Będzie to m.in. roślinność na budynkach, na ekranach akustycznych i zielonych torowiskach. Woda opadowa z dachów budynków trafi do trzech podziemnych zbiorników i będzie wykorzystywana do celów gospodarczych - spłukiwania toalet, mycia pojazdów oraz podlewania zieleni.

Autor:pop

Źródło: PAP