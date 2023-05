Tramwajarze zamkną ulicę Annopol. Objazdy dla kierowców i zmiany w komunikacji

W ramach budowy zajezdni tramwajowej przy ulicy Annopol tramwajarze przebudują także pobliskie skrzyżowanie z Inowłodzką. Przejazd nim zostanie zamknięty w niedzielę, 14 maja, wieczorem. Kierowcy będą musieli skorzystać z objazdów. Trasa tramwajowej linii 4 zostanie skrócona, ale uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa. Takie zmiany będą obowiązywać do końca września.

W Warszawie wkrótce przybędą nowe trasy tramwajowe: do Wilanowa i wzdłuż ul. Kasprzaka. Do obsługi tych tras potrzebne będą kolejne tramwaje – będą one serwisowane właśnie na Annopolu. Docelowo ma tam "nocować" ponad 150 niskopodłogowych wagonów, m.in. nowoczesnych Hyundaiów.

"Zajezdnia zajmie powierzchnię niemal 12 hektarów. Długość wszystkich torów w białołęckim obiekcie, po których będą się poruszać szynowe pojazdy wyniesie ponad 14 kilometrów. Będzie to najnowocześniejsza zajezdnia w Polsce. Wyposażona zostanie w system informatyczny, który zautomatyzuje wielu czynności wykonywanych dotychczas ręcznie przez pracowników – przestawianie zwrotnic, serwisowanie czy zbieranie danych" – informuje w komunikacie stołeczny ratusz.

Będzie to piąta zajezdnia w stolicy.

Prace rozpoczną się w niedzielę

W niedzielę, 14 maja, o godz. 22 rozpocznie się przebudowa zlokalizowanego przy zajezdni skrzyżowania ul. Annopol i Inowłodzkiej. Annopol zostanie całkowicie wyłączony z ruchu na odcinku około 400 metrów - pomiędzy galerią handlową a centrum wspinaczkowym. Spowoduje to także brak możliwości przejazdu przez skrzyżowanie od strony Inowłodzkiej. Od Rembielińskiej i Trasy Toruńskiej (S8) dojazd będzie możliwy tylko do centrum handlowego.

Objazd utrudnień poprowadzi ulicami: Odlewniczą, Marywilską i Wysockiego do Bazyliańskiej. Stąd przez Kondratowicza będzie można zawrócić na Rembielińską w stronę Annopolu lub pojechać dalej na Bródno. Z Wysockiego do Rembielińskiej będzie można także przejechać ul. Bartniczą i Poborzańską. Od północy utrudnienia będzie można ominąć jadąc Białołęcką do Trasy Toruńskiej. Taka organizacja ruchu potrwa do końca września 2023 roku.

Ulica Annopol - objazd zamkniętego odcinka UM Warszawa

Z powodu budowy zajezdni wyłączony z ruchu zostanie także odcinek torów tramwajowych między pętlami Annopol i Żerań Wschodni. Od poniedziałkowego poranka, 15 maja, tramwaje linii 4 będą dojeżdżały tylko do pętli Annopol. Na odcinku wyłączonym z ruchu tramwajowego będą kursowały autobusy zastępczej linii Z-1, która połączy Żerań Wschodni ze stacją metra Bródno. Z powodu zamknięcia ul. Annopol autobusy tej linii pojadą trasą nieco inną niż równoległa do torów tramwajowych. Z-1 wyruszy z przystanku Faradaya 03 i ul. Annopol, Odlewniczą, Marywilską Wysockiego, Bazyliańską i Kondratowicza dojedzie do stacji metra Bródno. W drodze powrotnej ostatnim przystankiem będzie Żerań Zachodni 04.

Trasa tramwajowej linii 4 zostanie skrócona, ale uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Tramwaje Warszawskie

Ekologiczna zajezdnia

Zajezdnia Annopol, jako pierwsza w Polsce będzie zasilana w tak dużym stopniu z przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii. Ich zastosowanie ograniczy zużycie paliw kopalnych i spowoduje zmniejszenie wielkości emisji do powietrza. Na dachach zostaną zainstalowane ogniwa słoneczne o mocy około 330 kW.

Powierzchnia zajmowana przez rośliny wyniesie ok. 24 tys. m kw. czyli ok. 20 proc. terenu zajezdni. Będzie to m.in. roślinność na budynkach i ekranach akustycznych oraz zielone torowiska. Z kolei zbiorniki tzw. wody szarej pomieszczą 1 200 m sześć. deszczówki. Będzie ona wykorzystywana do celów gospodarczych – spłukiwania toalet, mycia pojazdów oraz podlewania zieleni. Wody opadowe z dachów budynków trafią do trzech podziemnych zbiorników. Pozwoli to na oszczędność wody i zmniejszenie ilości ścieków.

Wizualizacja zajezdni na Annopolu Tramwaje Warszawskie

Planowana data zakończenia budowy to luty 2024 roku.

Autor:pop

Źródło: tvnwarszawa.pl