Tramwaj potrącił pieszego na Tarchominie. Utrudnienia

Do potrącenia pieszego przez tramwaj doszło przy ulicy Światowida. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Ruch został wstrzymany w obu kierunkach.

Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich, poinformował, że do potrącenia doszło na rogu Światowida i Myśliborskiej. - Około godziny 14.30 tramwaj linii 2 potrącił pieszego. Poszkodowany został zabrany do szpitala. Do potrącenia doszło w miejscu, gdzie nie ma przejścia dla pieszych - przekazał. Dutkiewicz dodał, że ruch tramwajowy został wstrzymany w obu kierunkach.