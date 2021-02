Pożar auta terenowego na Tarchominie. Jechała nim kobieta z dzieckiem

Strażacy interweniowali w sobotę rano na ulicy Myśliborskiej. Doszło tam do pożaru samochodu terenowego. Jego przód jest doszczętnie zniszczony.

Zgłoszenie w tej sprawie dotarło do strażaków około godziny 9.50. Zostali wezwani do pożaru auta znajdującego się przy Myśliborskiej 85. - Na miejsce zadysponowano jeden zastęp straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych. Doszło do pożaru komory silnika - informuje Michał Skrzypa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.