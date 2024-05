Zajechał mu drogę, by go zatrzymać

Policjant w czasie wolnym od służby zauważył kierowcę taksówki, który jechał slalomem. Zajechał mu drogę, by powstrzymać go od dalszej jazdy. Kierowca udawał, że źle się czuje. Badanie wykazało jednak, że był pod wpływem narkotyków.

- 39-letni obywatel Azerbejdżanu, prowadząc toyotę prius z oznaczeniem "taxi" poruszał się "slalomem" ulicą Modlińską. Zwróciło to uwagę policjanta, który tego dnia korzystając z urlopu wybrał się do jednego ze sklepów. Widząc, jak auto przed nim jedzie od lewa do prawa postanowił błyskawicznie zareagować. Po zajechaniu drogi podszedł do kierowcy i uniemożliwił dalsze prowadzenie pojazdu - podał podkomisarz Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.