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Białołęka

Nowa atrakcja w Parku Żerańskim. Zabawa na huśtawce uruchamia pompy wodne

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Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Park Żerański
Źródło wideo: ZZW / Facebook
Źródło zdj. gł.: Zarząd Zieleni Warszawa
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W Parku Żerańskim powstał wodny plac zabaw. Co ciekawe, pompy uruchomią się podczas zabawy na huśtawce. Z nowej atrakcji można już korzystać.

W Parku Żerańskim zakończyło się montowanie wodnego placu zabaw. W tym sezonie będzie działał przez najbliższe kilka tygodni. Jak poinformował ratusz, od wiosny przyszłego roku będzie można cieszyć się nim przez wiosenne i letnie miesiące.

Nowa atrakcja w parku powstała w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na 2026 rok, pod nazwą "Wodne place zabaw w Parku Żerańskim". Na stronie budżetu czytamy, że koszt projektu oszacowano na 708 tysięcy złotych.

"Termin realizacji prac wynikał z konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz wykonania prac budowlanych" - przekazał Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły.

Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Źródło zdjęcia: Zarząd Zieleni Warszawa
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Źródło zdjęcia: Zarząd Zieleni Warszawa
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Źródło zdjęcia: Zarząd Zieleni Warszawa
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Źródło zdjęcia: Zarząd Zieleni Warszawa
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Źródło zdjęcia: Zarząd Zieleni Warszawa

Zabawa strumieniami wody

Na powierzchni 370 metrów kwadratowych Zarząd Zieleni zamontował siedem masztów oraz słupek, zakończone dyszami rozpylającymi wodę na różnych wysokościach. Pompy uruchamiają się podczas zabawy na huśtawce.

"Obok pomp znajdują się pokrętła, którymi można przekierować strumień wody na poszczególne dysze - samemu można odkryć, co się stanie, jak ustawi się je inaczej" - opisał Piotrowski.

Woda układa się w różne kształty
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Źródło zdjęcia: Zarząd Zieleni Warszawa
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Źródło zdjęcia: Zarząd Zieleni Warszawa
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Źródło zdjęcia: Zarząd Zieleni Warszawa
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Źródło zdjęcia: Zarząd Zieleni Warszawa
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Źródło zdjęcia: Zarząd Zieleni Warszawa

Jak podkreślił, wodny plac zabaw zapewni ochłodę w ciepłe dni i świetną zabawę zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Plac zaprojektowały pracownie TopoScape i Archigrest, a wykonało Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Inmel Sp. Z o.o. na zlecenie Zarządu Zieleni. 

Był terenem przemysłowym

13-hektarowy Park Żerański cieszy się popularnością od otwarcia w październiku 2025 roku. Jest położony na zachodnim brzegu Kanału Żerańskiego, wzdłuż Modlińskiej i Płochocińskiej. Wcześniej pełnił funkcję poprzemysłową i był zdegradowany. Został przekształcony w teren rekreacyjny i wypoczynkowy.

Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Można skorzystać w nim z pomostów, ścieżek rowerowych i wiat piknikowych. Powstał też bulwar nad kanałem. Z kolei dla najmłodszych zbudowano park linowy i plac zabaw. Przybyło też zieleni. Posadzono między innymi 500 drzew rodzimych gatunków oraz ponad 36 tysięcy bylin. Na powierzchni ponad 44 tysięcy metrów kwadratowych pojawiły się łąki i murawy, a na kolejnych siedmiu tysiącach - trawniki.

"Wielokrotnie nagradzany park znalazł się również wśród 25 najlepszych realizacji nominowanych do tegorocznej European Prize for Urban Public Space" - przekazał Piotrowski.

Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Kajakiem po kanale

Niebawem minie równy rok od momentu otwarcia parku.

"Okazało się, że Park Żerański to nie tylko spacery, radość z nowej, naturalnej przestrzeni, miejsce dla rodzin z dziećmi i miłośników bliskiego kontaktu z wodą. Stał się kolejnym, unikatowym miejscem na mapie Dzielnicy Wisła jako przestrzeń do rozwoju sportów wodnych" - stwierdził pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły.

W Parku Żerańskim odbył się m.in. cykl zajęć żeglarskich dla starszych i młodszych. Przez cały sezon letni dostępna była też bezpłatna wypożyczalnia kajaków. Jak przekazał ratusz, skorzystało z niej kilka tysięcy miłośników wiosłowania. Dzielnica Wisła organizowała także wspólne spływy kajakowe i SUPowe z Portu Czerniakowskiego i Plaży Saskiej. Zorganizowano również wspólnie okołomiejskie pikniki - w tym finał Konkursu Warszawa w Kwiatach i Zieleni.

- Oprócz zmian infrastrukturalnych i stałego planu na łączenie ludzi z przyrodą, o które na co dzień dba Zarząd Zieleni, prawdziwą przyjemnością i powodem do dumy była możliwość zrealizowania regularnej oferty rekreacyjnej żeglugi pasażerskiej. Goście Parku Żerańskiego mają możliwość skorzystania z oferty rejsów widokowych, przepiękną jednostką Żer, która podczas wycieczki po Porcie przybliża jego historie i opowiada o planach związanych z tą przestrzenią w przyszłości – powiedział, cytowany w komunikacie Jan Piotrowski.

Jeszcze przed końcem roku Zarząd Zieleni planuje wrócić do Parku Żerańskiego z sauną plenerową, która pozwoli cieszyć się urokami Portu również jesienią i zimą.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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