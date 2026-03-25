Białołęka

Liczą straty po pożarze nowego bloku, chcą budować obok

Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Prace na budowie nowych mieszkań na Żeraniu, gdzie w ubiegłym tygodniu wybuchł pożar, są wstrzymane. Ogień zniszczył nie tylko elewację i okna nowego budynku, ale wdarł się również do środka, uszkadzając ścianki działowe i tynki w lokalach. Nie oszczędził też balkonów, konstrukcji stropu patia i izolacji dachu.

Pożar wybuchł w środę, 18 marca na terenie budowy osiedla Porto Żerań, gdzie na działce między ulicami Laurową, Portową i Myśliborską powstają dwa bloki o zróżnicowanej wysokości - od pięciu do ośmiu kondygnacji naziemnych. Znajdzie się w nich 159 mieszkań oraz dwa lokale usługowe.

To szósty etap inwestycji. Prace są na zaawansowanym etapie. W obu budynkach pojawiły się już okna. Wokół rozstawione są rusztowania, wykorzystywane do przygotowania elewacji.

Pracownicy firmy budowlanej zauważyli płomienie około godziny 13. Pojawiły się w nowo budowanym bloku określanym roboczo jako budynek B. - Zgodnie z zasadami planu ewakuacji oraz BHP kierownictwo budowy natychmiast wezwało straż pożarną i odpowiednie służby oraz ewakuowało pracowników. Pożar ugaszono około godziny 14.30, a cała akcja gaśnicza zakończyła się około godziny 16 - opisuje Grzegorz Czwartosz, rzecznik prasowy generalnego wykonawcy firmy Totalbud P.S.A.

Stu strażaków w akcji

Stołeczna straż pożarna relacjonuje w komunikacie, że po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar. Obejmował elewację, rusztowania, izolację stropodachu oraz materiały budowlane, przeniósł się też na kondygnację podziemną. Gęsty, czarny dym unoszący się znad budynku był widoczny z wielu odległych części miasta.

W akcji gaśniczej brało udział w sumie 28 zastępów straży pożarnej i 100 strażaków. Swoje działania opisują jako wymagające i wieloetapowe. Walczyli z ogniem i równolegle prowadzili także ewakuację operatora dźwigu, któremu pożar odciął drogę ucieczki. Mężczyzna został bezpiecznie sprowadzony na ziemię i trafił do szpitala.

Źródło: brygadier Łukasz Panasiuk / Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Pracownik w potrzasku. Na górze dym, na dole ogień
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pracownik w potrzasku. Na górze dym, na dole ogień

Nadzór budowlany wstrzymał prace

Po opanowaniu sytuacji na teren budowy weszli policjanci wraz z przedstawicielami Urząd Dozoru Technicznego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Jak opisuje rzecznik Totalbudu, nadzór budowlany zdecydował o wstrzymaniu prac na terenie inwestycji. - Generalny wykonawca będzie pilnie wnioskował do PINB-u o wznowienie robót budowalnych na budynku A, bo nie doszło tam do żadnych szkód - zapowiada.

Po ocenie sytuacji Urząd Dozoru Technicznego zdecydował, że konieczne jest zdemontowanie żurawia, bo jego konstrukcja stanowi zagrożenie.

Pożar na budowie. Dźwig został zdemontowany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pożar na budowie. Dźwig został zdemontowany

Liczne zniszczenia

Trwa szacowanie strat po pożarze. - W budynku B doszło do zniszczenia części izolacji przeciwwodnej i termicznej patia, izolacji termicznej elewacji, izolacji termicznej i przeciwwodnej dachu, stolarki okiennej, konstrukcji balkonów, konstrukcji stropu patia, ścianek działowych, tynków gipsowych wewnętrznych - wylicza Grzegorz Czwartosz.

Ucierpiał także sprzęt. Oprócz żurawia, ogień zniszczył rusztowania i dwa samochody osobowe. Strawił też część zgromadzonych na terenie budowy materiałów do izolacji patia i dachu.

- Dalsze straty są jeszcze ustalane - zastrzega rzecznik generalnego wykonawcy. - Szkody zostały zgłoszone do ubezpieczycieli - dodaje.

Firma posiadała między innymi polisę CAR (z angielskiego Contractors' All Risks) budowy, która umożliwia pokrycie szkód wyrządzonych przez takie zdarzenia jak pożar.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało

W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało

Okolice
Tragiczny pożar strzelnicy. Cztery osoby nie żyją

Tragiczny pożar strzelnicy. Cztery osoby nie żyją

Ursynów
Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Czytaj także:
Mężczyzna stracił 90 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Zaufał "pracownikowi banku". Stracił 90 tysięcy złotych
Okolice
Zderzenie na Czerniakowskiej
Zderzenie z autobusem. Jedna osoba w szpitalu
Mokotów
Drogi krzyżowe w Warszawie
Drogi krzyżowe w Warszawie. Trasy i zamknięte ulice
Śródmieście
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Szukają siedziby dla unijnej instytucji. Warszawa poza finałem
Śródmieście
Śmiertelny wypadek drogowy w gminie Solec nad Wisłą
Wypadł z ronda i rozbił się w rowie. Kierowca nie żyje, trzy osoby są ranne
Okolice
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
"Jest jednym z wyróżniających się budynków"
Śródmieście
Ile za śmieci w Warszawie
Wracają stare stawki za wywóz odpadów, będzie drożej
Śródmieście
Mężczyzna był ranny w rękę
"Miał się meldować z drogi, kontakt się urwał"
Białołęka
Dwa mecze reprezentacji polski na Stadionie Narodowym (zdjęcie ilustracyjne)
W barażach Polska zagra z Albanią. Jak dojechać na mecz?
Praga Południe
43-latce grozi do pięciu lat więzienia
206 zarzutów dla kasjerki
Okolice
Straż Graniczna - Lotnisko Chopina
Przyleciał z Nowego Jorku i został zatrzymany
Włochy
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
"Wszedł w słuchawkach na uszach". Potrącił go pociąg
Okolice
Artefakty odnalezione podczas prac arecheologicznych
Pierwsze dni badań i nowe odkrycia na terenie dawnego Pałacu Brühla
Śródmieście
W mieszkaniu była linia do produkcji fałszywych banknotów
Linia do produkcji fałszywek i gotowe wydruki. Siedem osób zatrzymanych
Okolice
Jerzy Malewicz
"Panie Jerzy, Warszawa nigdy o Panu nie zapomni"
Wola
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Kolejny etap będzie dotyczył 130 tysięcy zarejestrowanych teraz aut
Ulice
Zawalona hala w Mławie
Montowali monitoring, hala runęła, dwaj bracia zginęli. Opinia biegłego
Okolice
Kradziony skuter rozbierali już na części
Rozkręcali kradziony skuter. Nie wiedzieli, co w nim ukrył właściciel
Okolice
Akcja ratunkowa na Kanale Żerańskim
"Spadł z tratwy". Dramatyczna akcja ratunkowa
Białołęka
Auto jest całkowicie zniszczone po uderzeniu w kapliczkę. Kierowca w tym zdarzeniu nie odniósł większych obrażeń
Nie odnieśli obrażeń, ale mają poważne problemy
Okolice
Policjanci kilka dni zabezpieczali ślady w miejscu, gdzie działało narkotykowe laboratorium
Ilość "wystarczająca, by odurzyć ponad 10 milionów osób"
Okolice
Uszkodzona szyba w tramwaju
Strzelił w szybę tramwaju. Został zatrzymany
Praga Północ
Wypadek przy rondzie ONZ (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjechał z domu i nie wrócił. Koniec poszukiwań
Białołęka
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Wkrótce może przestać być sędzią
Okolice
Nowa samica złożyła jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Pierwsze jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Magdalena Gruszczyńska
Nielegalny wyścig na S7
Chciał sprawdzić możliwości nowego auta. Wyścig na S7
Okolice
Mandaty za jazdę hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Hulajnogi nie wjadą do niektórych parków. Miasto szykuje nowe zasady
Wola
Zderzenie z autobusem
Tramwaj uderzył w autobus, są ranni
Praga Południe
Rozbój w Józefowie
"Został zaatakowany kastetem i okradziony"
Okolice
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
Pociąg potrącił człowieka na linii otwockiej. Utrudnienia
Okolice

