"Zaczepiają dzieci, proponują słodycze". Rodzice alarmują, szkoły ostrzegają

Rodzice z Białołęki od kilku tygodni otrzymują ostrzeżenia o dorosłych, którzy mieli zaczepiać dzieci wracające do domu ze szkoły. W relacjach pojawia się wątek zapraszania nieletnich na słodkości do jednej z lokalnych kawiarni i doniesienia o próbie porwania dziewczynki. Nie potwierdzają tego policjanci. Zaznaczają, że nie znaleźli dotychczas żadnego świadka opisywanych sytuacji.

Kluczowe fakty: "Otrzymaliśmy wiadomość o kobiecie, która poza terenem szkoły zaczepia uczniów i zaprasza ich do kawiarni. Był to jednorazowy incydent, ale w naszej ocenie wymaga natychmiastowego działania" - brzmi fragment informacji, która trafiła do rodziców.

Jeden z rodziców zawiadomił dzielnicowych urzędników. Bazował na informacji od dyrektora przedszkola, a ten na tym co przekazywali inni rodzice. Policja sprawdziła ten sygnał.

Policja twierdzi, że nie ma obecnie żadnego świadka, który widział opisywane zdarzenia na własne oczy. Sprawa żyje jednak swoim życiem.

Ostrzeżenie przed osobami zaczepiającymi dzieci na Tarchominie pojawiło się w środę na lokalnej grupie w mediach społecznościowych. Publikująca je kobieta przekazała we wpisie, że zrzut ekranu przedstawia wiadomość do rodziców z elektronicznego dziennika, udostępniony jej przez sąsiadkę. Na zdjęciu widoczna jest data publikacji: 23 kwietnia 2025 roku. Nie podano jednak z jakiej placówki pochodzi wiadomość oraz kto jest jej autorem.

W treści wiadomości zaapelowano do rodziców o zachowanie ostrożności. "Dostałam informację od pani pracującej na Aluzyjnej, że na Tarchominie znowu jest duży kłopot z osobami proponującymi dzieciom cukierki czy lody, a jeśli to nie działa od razu (usiłują - red.) wsadzać dzieci do auta. Jest to grupa 4 osób, poruszają się albo osobno, albo w parze, wśród nich jest kobieta. Auto nie jest duże, jest granatowe" - brzmi treść wpisu.

Dalej podano, że w środę "próbowano uprowadzić dziewczynkę". "Wcześniej mężczyzna z kobietą zabrali ją na lody do Chodź chodź na Aluzyjnej" - dodał autor lub autorka wiadomości. Zaznaczono w niej, że najczęściej zaczepiane są dzieci wracające samotnie ze szkoły, a sprawcy mają zwracać uwagę szczególnie na dziewczynki.

Informacja szkoły do rodziców uczniów

Apele do rodziców o wzmożoną czujność

Pod postem pojawiły się komentarze rodziców, którzy w ostatnich tygodniach otrzymywali podobne ostrzeżenia od dyrekcji szkół i przedszkoli, gdzie uczęszczają ich dzieci. Pośród wpisów znalazły się dwa kolejne zrzuty ekranów przedstawiające wiadomości z dzienników elektronicznych.

Jedna z wiadomości ma pochodzić od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 344 przy ulicy Erazma z Zakroczymia. Data jej publikacji to 11 kwietnia. "Otrzymaliśmy wiadomość o kobiecie, która poza terenem szkoły zaczepia uczniów i zaprasza ich do kawiarni. Był to jednorazowy incydent, ale w naszej ocenie wymaga natychmiastowego działania" - brzmi jej fragment.

Dalej zaapelowano do rodziców o rozmowę z dziećmi i wzmożoną czujność. Podano także, że nauczyciele również przeprowadzą z uczniami pogadanki o bezpieczeństwa. Sprawa miała zostać zgłoszona na policję i straż miejską. Wiadomość podpisano: "dyrekcja szkoły".

Inna wiadomość z elektronicznego dziennika opisuje zdarzenie, jakie miało przytrafić się uczniom ze szkoły przy ulicy Sprawnej w piątek, 4 kwietnia. Ta placówka jest filią Szkoły Podstawowej numer 154 przy ulicy Leśnej Polanki. "Kilkoro dzieci wracających ze szkoły zostało zaczepionych w okolicy ronda łączącego ulicę Sprawną, Aluzyjną i Trąby" - pisze autor/ka wiadomości. Dzieci miała zaczepić czarnowłosa kobieta w towarzystwie łysego mężczyzny. Dzieci zostały zaproszone na gofry do kawiarni przy Aluzyjnej. Były pytane o to, ile mają pieniędzy.

"Jedno dziecko niestety znalazło się z tymi osobami w kawiarni. Dziecku kupiono gofra, siedziało przy stoliku z tymi osobami, jednak, gdy zmieniło zdanie, nie chciało zjeść gofra i chciało wyjść z kawiarni, usłyszało słowa typu - teraz nie możesz iść, musisz zjeść. Ostatecznie dziecko wyszło z kawiarni i wróciło do domu" - podano w wiadomości.

Dalej znalazło się zastrzeżenie, że są to wstępne i niepełne informacje, które wymagają dalszego sprawdzenia przez szkołę oraz rozmów z rodzicami. Zrzut ekrany ucięto w takim miejscu, że nie jest widoczne, kto jest autorem wiadomości.

Urzędnicy dostali wiadomość od rodzica

W urzędzie dzielnicy Białołęka dowiadujemy się, że w środę urzędnicy otrzymali wiadomość o zaczepianiu dzieci. Wcześniej nie było podobnych sygnałów.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie do dzielnicowej delegatury Centrum Bezpieczeństwa od ojca dwójki dzieci. Zostało przekazane do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI do Działu Prewencji i do dzielnicowego - mówi naszej redakcji Katarzyna Wiejowska, rzeczniczka Białołęki. - Był to jeden jedyny sygnał, jaki wpłynął bezpośrednio do Centrum Bezpieczeństwa - zaznacza.

Wyjaśnia też, że urzędnicy nie mają możliwości prowadzenia patroli interwencyjnych czy innych działań w terenie w przypadku podobnych zgłoszeń. Jeśli otrzymują informacje o takich incydentach, zgodnie z procedurami przekazują ją do miejskiego Centrum Bezpieczeństwa, które zawiadamia odpowiednie organy.

Policja: nikt niczego nie widział

Policja potwierdza, że otrzymała informację od urzędników. Funkcjonariusze dotarli do mężczyzny zawiadamiającego urząd o sprawie.

- Mężczyzna bazował na informacji od dyrekcji przedszkola, a dyrekcja bazowała na informacji przekazanej od rodziców, a rodzice przeczytali wpis w internecie. W żaden sposób nie pokrywa się to z faktami. Nikt niczego nie widział, nikt nie był świadkiem takiej sytuacji, nikt o tym nie słyszał - zastrzega nadkomisarz Paulina Onyszko, rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Jak dodaje, nikt nie jest w stanie wskazać policjantom osoby, która byłaby świadkiem zdarzeń, jakie opisywane są w mediach społecznościowych. Funkcjonariusze rozmawiali między innymi z pracownikami punktów usługowych przy Aluzyjnej. Przekazali oni, że nie widzieli opisywanej sytuacji.

Rzeczniczka podkreśla, że oprócz sygnału z urzędu, policjanci nie otrzymali żadnego oficjalnego zgłoszenia w tej sprawie.

Straż miejska zapowiada wzmożone kontrole

- Od 1 kwietnia nie otrzymaliśmy żadnego bezpośredniego zgłoszenia o takim zdarzeniu. Do VI Oddziału Terenowego wpłynęło jednak pismo informujące o takich sytuacjach. Takie informacje traktujemy bardzo poważnie - mówi nam Sławomir Smyk z referatu prasowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Zapowiada, że funkcjonariusze podejmą w tej sprawie działania. - Zostaną zwiększone liczby kontroli, zwłaszcza przez patrole referatu szkolnego VI Oddziału Terenowego. Naczelnik przekaże także informację do komendy rejonowej policji, żeby policjanci też ewentualnie podejmowali dodatkowe działania - wskazuje.

Dodaje także, że strażnicy miejscy w ramach działań profilaktycznych prowadzą rozmowy z najmłodszymi, podczas których informują o zasadach bezpieczeństwa i przestrzegają przed kontaktami z obcymi.

"Informacja żyje swoim życiem "

O komunikaty rozsyłane do rodziców za pośrednictwem dzienników elektronicznych pytamy w białołęckich szkołach. Dyrektor jednej z placówek zgodził się z nami porozmawiać pod warunkiem zachowania anonimowości.

- Taka informacja została przesłana do rodziców przez pedagoga - mówi naszej redakcji. Zastrzega jednak, że do dyrekcji placówki ani nauczycieli nie zgłosiła się bezpośrednio żadna osoba, która byłaby uczestnikiem lub świadkiem opisywanych sytuacji. - Dostaliśmy tylko mailową wiadomość, którą przekazaliśmy dalej policji. To nie zostało przez nikogo potwierdzone. Nie dotarła do mnie żadna informacja, żeby dziecko z naszej szkoły było przez kogoś zaczepiane - podkreślił dyrektor.

Dyrektor przyznał też, że nie do końca popiera pomysł rozpowszechniania podobnych komunikatów. - Jestem sceptyczny, ponieważ jest ściśle określone w rozporządzeniu, co można publikować w dzienniku elektronicznym. To nie jest tablica ogłoszeń, gdzie możemy wysłać niepotwierdzone komunikaty - wyjaśnia.

- To informacja, która funkcjonuje w sieci i żyje swoim życiem - podsumowuje doniesienia o zaczepianiu dzieci przez obcych na Białołęce.