Nowa strefa sportu na Białołęce. Przebudują zapuszczone boiska

Podczas piątkowej prezentacji burmistrz dzielnicy Grzegorz Kuca przekazał, że powstaną trzy boiska. Dwa wielofunkcyjne – jedno do koszykówki, siatkówki i tenisa; drugie do siatkówki i tenisa – oba z nawierzchnią syntetyczną. Trzecie boisko - przeznaczone wyłącznie do koszykówki - będzie mieć nawierzchnię betonową. Oprócz ogrodzonych boisk, od strony van Gogha zaaranżowana będzie przestrzeń do street workoutu, gry w darta i wiata rowerowa. - To miejsce od prawie dziesięciu lat nie funkcjonuje, dlatego tym bardziej cieszymy się, że przy dużej współpracy radnych miasta i dzielnicy możemy ten projekt zaprezentować - przyznał Kuca.