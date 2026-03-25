"Miał się meldować z drogi, kontakt się urwał"

Mężczyzna był ranny w rękę Źródło: Straż Miejska w Warszawie

W nocy z 22 na 23 marca do strażników miejskich, którzy przyjechali wyprosić z placu zabaw na Białołęce hałaśliwą młodzież, podeszła roztrzęsiona kobieta z psem. W rozmowie z funkcjonariuszami wyjaśniła, że zaginął jej mąż, który wracał z spotkania towarzyskiego.

"Miał meldować się z drogi, lecz w pewnej chwili kontakt się urwał. Od ponad godziny nie odbierał telefonu. Kobieta była zdenerwowana, ponieważ mąż zawsze był punktualny, natomiast chorował i bała się, że mógł zasłabnąć lub miał wypadek" - informuje straż miejska w komunikacie.

Obfity krwotok z dłoni

Funkcjonariusze zawiadomili dyżurnych o zgłoszeniu, zanotowali numer do kobiety i umówili się na kontakt, gdyby zaginiony 54-latek się odnalazł. Sami zaś określili prawdopodobny przebieg powrotnej drogi zaginionego i ruszyli w patrol po okolicy.

- Było po pierwszej w nocy. Na początku lasu, niedaleko ulicy Fortel, zauważyliśmy, że w ciemnościach coś się rusza - relacjonuje funkcjonariusz, który brał udział w poszukiwaniach.

Było to stadko dzików, które odeszło w kierunku zarośli. Na skraju leśnej drogi pozostał jednak jeden ciemny kształt. Od jego strony słychać było dźwięk telefonu. Jak się okazało, był to zaginiony 54-latek, który zasnął. Strażnicy obudzili mężczyznę i sprawdzili jego parametry życiowe.

"Mimo zimnej nocy, nie był wychłodzony. Funkcjonariusze zatamowali natomiast obfity krwotok z rany na jego dłoni. Następnie odebrali telefon od żony, uspokoili ją, że mąż się odnalazł i przywieźli go do domu" - przekazali strażnicy.

Opracował Dariusz Gałązka