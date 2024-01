Strajk kupców w centrum handlowym na Marywilskiej. Większość sklepów zamknięta

Nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie

"Gazeta Stołeczna" podała, że chodzi o wzrost o 11,4 procenta względem kwot w umowie. Podwyżki jednak mają być zależne między innymi od wielkości boksu czy też jego lokalizacji. Kupcy wyliczają, że po podwyżkach czynsz wyniesie w niektórych przypadkach nawet do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Zakładają, że protest może potrwać nawet do końca miesiąca, co wiąże się z zamknięciem większości sklepów. Najemcy twierdzą, że w przypadku fiasku rozmów, będą rezygnować z umów.

Co na to zarząd spółki Marywilska 44? W rozmowie ze "Stołeczną" jego prezeska Małgorzata Konarska zapewniła, że podwyżki są wynikiem waloryzacji i są zgodne z zapisami umowy. Jej zdaniem kwoty najmu są ustalane przez obie strony. Jak wytłumaczyła Konarska, jest to zależne między od cen towaru i usług konsumpcyjnych opublikowanych w obwieszczeniu prezesa GUS, co ma być według niej również zapisane w umowach. Prezeska zaznaczyła, że wzrost czynszu dla każdego najemcy będzie inny, w zależności od kwoty najmu. Wzrost wytłumaczyła też podwyżkami opłat za media czy podwyższeniem najniższej płacy krajowej.