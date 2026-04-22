Białołęka Uwierzył, że pracują w banku, stracił 178 tysięcy złotych. Policja publikuje portret pamięciowy Oprac. Katarzyna Kędra |

Policjant nagrał rozmowę z oszustem, który podszywał się pod pracownika banku Źródło: KWP w Olsztynie

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie oszustwa metodą "na pracownika banku", w wyniku którego mieszkaniec Białołęki przekazał dwóm mężczyznom 178 tysięcy złotych.

"Portret pamięciowy jednego z nich publikujemy. Jeśli rozpoznajesz tego mężczyznę, skontaktuj się z policjantami prowadzącymi tę sprawę" - przekazała białołęcka policja.

Do oszustwa doszło w styczniu

Na razie w sprawie wiadomo tylko tyle, że do przekazania pieniędzy oszustom doszło 8 i 9 stycznia tego roku.

Policja opublikowała portret pamięciowy poszukiwanego Źródło: KRP Warszawa VI

- Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego, prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem telefonu 47 72 352 35, 47 723 52 19 lub 47 72 352 28 - zaapelowała rzeczniczka komendy na Białołęce nadkomisarz Paulina Onyszko.

Informacje można też przesyłać na adres e-mail: kp-bialoleka.wk@ksp.policja.gov.pl.

Sprawa prowadzona jest pod numerem l. dz. KP-D-II-193/26

