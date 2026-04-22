Uwierzył, że pracują w banku, stracił 178 tysięcy złotych. Policja publikuje portret pamięciowy
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie oszustwa metodą "na pracownika banku", w wyniku którego mieszkaniec Białołęki przekazał dwóm mężczyznom 178 tysięcy złotych.
"Portret pamięciowy jednego z nich publikujemy. Jeśli rozpoznajesz tego mężczyznę, skontaktuj się z policjantami prowadzącymi tę sprawę" - przekazała białołęcka policja.
Do oszustwa doszło w styczniu
Na razie w sprawie wiadomo tylko tyle, że do przekazania pieniędzy oszustom doszło 8 i 9 stycznia tego roku.
- Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego, prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem telefonu 47 72 352 35, 47 723 52 19 lub 47 72 352 28 - zaapelowała rzeczniczka komendy na Białołęce nadkomisarz Paulina Onyszko.
Informacje można też przesyłać na adres e-mail: kp-bialoleka.wk@ksp.policja.gov.pl.
Sprawa prowadzona jest pod numerem l. dz. KP-D-II-193/26
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VI