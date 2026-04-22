Białołęka

Uwierzył, że pracują w banku, stracił 178 tysięcy złotych. Policja publikuje portret pamięciowy

Portret pamięciowy poszukiwanego
Policjant nagrał rozmowę z oszustem, który podszywał się pod pracownika banku
Źródło: KWP w Olsztynie
Policja z Białołęki poszukuje dwóch sprawców oszustwa metodą na pracownika banku. Poszkodowany stracił w ten sposób 178 tysięcy złotych. Udało się sporządzić portret pamięciowy jednego z oszustów.

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie oszustwa metodą "na pracownika banku", w wyniku którego mieszkaniec Białołęki przekazał dwóm mężczyznom 178 tysięcy złotych.

"Portret pamięciowy jednego z nich publikujemy. Jeśli rozpoznajesz tego mężczyznę, skontaktuj się z policjantami prowadzącymi tę sprawę" - przekazała białołęcka policja.

Do oszustwa doszło w styczniu

Na razie w sprawie wiadomo tylko tyle, że do przekazania pieniędzy oszustom doszło 8 i 9 stycznia tego roku.

Policja opublikowała portret pamięciowy poszukiwanego
Policja opublikowała portret pamięciowy poszukiwanego
Źródło: KRP Warszawa VI

- Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego, prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem telefonu 47 72 352 35, 47 723 52 19 lub 47 72 352 28 - zaapelowała rzeczniczka komendy na Białołęce nadkomisarz Paulina Onyszko.

Informacje można też przesyłać na adres e-mail: kp-bialoleka.wk@ksp.policja.gov.pl.

Sprawa prowadzona jest pod numerem l. dz. KP-D-II-193/26

Zasadzka na "odbieraka". Policjanci zatrzymali dwóch oszustów
Zasadzka na "odbieraka". Policjanci zatrzymali dwóch oszustów

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VI

Przestępczość w WarszawiePolicjaoszustwa
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Ciężarówka przebiła bariery
Ciężarówka przebiła bariery na wiadukcie, kilka kilometrów korka
Okolice
Wyrzutnia K239 CHUNMOO
800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
Okolice
Zamykają przejście pod Targową
Ostatni rozdział historii tunelu pod Targową. Zamurują wejścia
Praga Północ
UW
Hakerzy zaatakowali Uniwersytet Warszawski. Skopiowane dane trafiły do darknetu
Śródmieście
W aucie butelka po alkoholu, za kierownicą 39-latka z blisko trzema promilami
Kompletnie pijana wiozła koleżankę. Uderzyła w słup i znieważyła policjantów
Okolice
Atak na Woli
Napad w apartamencie na wynajem. Umówił się z kobietą, przyszło z nią trzech mężczyzn
Otwarcie sezonu letniego na Wiśle
Łodzie już pływają po Wiśle, a pawilony świecą pustkami
Piotr Bakalarski
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Trzaskowski o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych: pracujemy nad tym
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku na trasie S7 zginął motocyklista
Okolice
Skrzyżowanie ul. Grójeckiej z Wawelską do przebudowy
"Warszawski tetris" przejdzie do historii. Drogowcy mają plan
Ochota
Policjanci z podejrzanym o oszustwo
Zasadzka na "odbieraka". Policjanci zatrzymali dwóch oszustów
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Nowe Hołowczyce
Tragiczny wypadek o poranku. Nie żyje piesza potrącona przez kierowcę busa
Okolice
Modernizacja linii otwockiej
Tysiące podpisów pod listem do ministra. "Nie zgadzamy się na niedasizm"
Piotr Bakalarski
Nastolatek był pod wpływem narkotyków
Spał w autobusie, nie reagował. 17-latek miał we krwi fentanyl
Rembertów
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Piłkarz w szpitalu, policjant okrzyknięty bohaterem
Ursus
Przejście podziemne pod ulicą Targową
Akcja służb w odpychającym przejściu pod Targową
Praga Północ
Wypadek na Grochowskiej
W miejscu, gdzie zginął 6-letni chłopiec, za kilka dni stanie fotoradar
Praga Południe
Zagubiony biały paw w asyście wrócił do Łazienek Królewskich
Trzeba było zatrzymać ruch, by mógł bezpiecznie wrócić
Mokotów
Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla właściciela psów (zdjęcie ilustracyjne)
Więzili go dwa dni. Areszty dla pięciu mężczyzn
Okolice
Łoś odwiedził parafię w Izabelinie
Odwiedziła patrona zwierząt, zjadła bratki
Okolice
Zderzenie na rondzie Zesłańców Syberyjskich
Karetka z pacjentem przewróciła się na bok
Ochota
Poszukiwany 40-latek miał 3,6 tysiąca e-papierosów bez akcyzy
Poszukiwany z ponad trzema tysiącami e-papierosów bez akcyzy
29-latka zgubiła zawartość plecaka, grozi mu nawet 10 lat więzienia
Zgubiła go zawartość plecaka
Mokotów
Hale pod Warszawą po pożarze
Wielki pożar hal pod Warszawą
Kamila Grenczyn, Magdalena Gruszczyńska
Narkotyki w przesyłce z Kanady
W przesyłce z Kanady miały być panele ledowe, było coś jeszcze
Włochy
Miał podrobione dokumenty, kupił je w sieci (zdj. ilustracyjne)
Zapłacił trzy tysiące euro. Z fałszywkami poszedł do urzędu
Bielany
Strażnicy miejscy zatrzymali grafficiarza
Bazgroły na filarach. 22-latek o "zakodowanej" informacji
Praga Południe
Kierowca stracił prawo jazdy za nadmierną prędkość
21-latek zapłaci pięć tysięcy złotych i odpocznie od prowadzenia auta
Okolice
Skradziony katalizator
On wycinał, ona stała na czatach
Ochota
Pociski zabezpieczone przez służby
Odkopał cztery niewybuchy, saperzy znaleźli ich kilkadziesiąt
Okolice

