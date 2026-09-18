Białołęka 26-latka z zarzutem zabójstwa noworodka. Dziecko przyszło na świat w domu Klaudia Kamieniarz |

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga Źródło zdj. gł.: TVN 24

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8 września służby zostały wezwane przez domowników do jednego z budynków przy ulicy Modlińskiej. Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, ratownicy medyczni zastali tam kobietę, która kilka godzin wcześniej przeszła poród oraz noworodka bez oznak życia.

Na miejscu interweniowała policja. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie cztery osoby: 26-letnią matkę dziecka, jej rodziców oraz partnera.

Matka noworodka z zarzutem

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ. Początkowo prowadzono je w kierunku artykułu 149 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa noworodka. Ten paragraf może być zastosowany wyłącznie w przypadku podejrzenia, że do śmierci dziecka doprowadziła matka w trakcie porodu oraz pod wpływem jego przebiegu. Przestępstwo jest wówczas zagrożone łagodniejszą karą, maksymalnie może ona wynosić pięć lat więzienia.

- Dalsza analiza zgromadzonego materiału dowodowego skłoniła prokuratora do zmiany kwalifikacji. Podejrzanej Paulinie Ż. przedstawiono zarzut z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli zabójstwa - informuje prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Jak wyjaśnia, decyzja o zmianie kwalifikacji czynu wynikała przede wszystkim z analizy zeznań świadków, analizy zawartości telefonu komórkowego 26-latki oraz rzeczy, które policjanci znaleźli na miejscu zdarzenia.

Prokurator relacjonuje, że podczas przesłuchania 26-latka złożyła niespójne wyjaśnienia i nie wskazała, jak doszło do śmierci noworodka.

Na zlecenie prokuratury przeprowadzona została sekcja zwłok dziecka. Śledczy nie ujawniają, jaka była przyczyna jego śmierci. Oczekują na opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej. Zamierzają też zbadać stan psychiczny matki, przeprowadzić badania genetyczne oraz pozyskać ekspertyzy dotyczące zabezpieczonych urządzeń elektronicznych.

26-latka nie trafiła do aresztu

Śledczy domagali się tymczasowego aresztu dla podejrzanej. - Poza przesłanką grożącej podejrzanej surowej kary, prokurator powołał się także na obawę matactwa. Rodzice 26-latki oraz jej partner zostali zwolnieni po przesłuchaniu w charakterze świadków, ponadto przesłuchani zostali także inni świadkowie i konieczne jest przeanalizowanie okoliczności tego, co działo się nie tylko bezpośrednio przed i w trakcie porodu, ale też w okresie ciąży - zaznacza rzeczniczka prokuratury.

Sąd oddalił jednak wniosek prokuratury, powołując się między innymi na stan zdrowia podejrzanej i zdecydował, że na czas śledztwa 26-latka zostanie objęta policyjnym dozorem. Kobieta ma stawiać się trzy razy w tygodniu na komisariat policji.

Prokuratura skierowała już zażalenie na to postanowienie.