Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Senior wyjechał z domu i nie wrócił. Nie wiadomo, gdzie jest

Zaginął Władysław Pietrasik
Zaginął Władysław Pietrasik
Źródło: KRP Warszawa VI
Policjanci z Białołęki szukają zaginionego seniora. Mężczyzna wyjechał samochodem, nie wrócił do mieszkania i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja prosi o kontakt osoby, mogące mieć informacje o zaginionym.

Policjanci z Białołęki poszukują 90-letniego Władysława Pietrasik. Mężczyzna zaginął w poniedziałek, 23 marca. "Wyjechał z miejsca zamieszkania przy ul. Odkrytej pojazdem marki Ford Focus w kolorze ciemnogranatowym, o tablicach rejestracyjnych WA 47278" - podała w komunikacie sierż. Klaudia Dadasiewicz z Komendy rejonowej Policji Warszawa VI. Senior do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. "Mężczyzna ma problemy ze zdrowiem" - dodała policjantka.

Funkcjonariusze podali rysopis zaginionego mężczyzny. Ma około 175 centymetrów wzrostu i normalną budową ciała. Jest łysy i ma zielone oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w ocieplaną koszulę w wielokolorową kratę, szare, proste spodnie dresowe oraz półbuty sportowe.

"Wszyscy, którzy wiedzą coś o losie tego mężczyzny lub w ostatnim czasie go widzieli i znają jego miejsce pobytu, proszeni są o kontakt z policjantami prowadzącymi poszukiwania" - poprosiła Dadasiewicz. Informację można przekazać dyżurnemu policji na Białołęce, pod numerami telefonu: 47 723 51 30 lub 47 723 51 31 oraz policjantom, prowadzącym poszukiwania, pod telefonem: 47 72 35 236. Można też powiadomić najbliższą jednostkę policji.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska /tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VI

Udostępnij:
Tagi:
Zaginione osobyzaginieniPolicja
