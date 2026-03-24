Senior wyjechał z domu i nie wrócił. Nie wiadomo, gdzie jest

Zaginął Władysław Pietrasik Źródło: KRP Warszawa VI

Policjanci z Białołęki poszukują 90-letniego Władysława Pietrasik. Mężczyzna zaginął w poniedziałek, 23 marca. "Wyjechał z miejsca zamieszkania przy ul. Odkrytej pojazdem marki Ford Focus w kolorze ciemnogranatowym, o tablicach rejestracyjnych WA 47278" - podała w komunikacie sierż. Klaudia Dadasiewicz z Komendy rejonowej Policji Warszawa VI. Senior do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. "Mężczyzna ma problemy ze zdrowiem" - dodała policjantka.

Funkcjonariusze podali rysopis zaginionego mężczyzny. Ma około 175 centymetrów wzrostu i normalną budową ciała. Jest łysy i ma zielone oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w ocieplaną koszulę w wielokolorową kratę, szare, proste spodnie dresowe oraz półbuty sportowe.

"Wszyscy, którzy wiedzą coś o losie tego mężczyzny lub w ostatnim czasie go widzieli i znają jego miejsce pobytu, proszeni są o kontakt z policjantami prowadzącymi poszukiwania" - poprosiła Dadasiewicz. Informację można przekazać dyżurnemu policji na Białołęce, pod numerami telefonu: 47 723 51 30 lub 47 723 51 31 oraz policjantom, prowadzącym poszukiwania, pod telefonem: 47 72 35 236. Można też powiadomić najbliższą jednostkę policji.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska /tok