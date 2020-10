Ścieki już nie płyną do Wisły. "Zapasowe pompy działają"

W poniedziałek MPWiK poinformowało o awarii jednej z dwóch pomp tłoczących ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków Czajka. Transport ścieków odbywał się tylko jedną nitką rurociągu, znajdującego się na moście pontonowym, co oznaczało, że część ścieków znów trafia wprost do Wisły. W nocy ze środy na czwartek wodociągowcy uruchomili testowo pompy zapasowe. - Na obecną chwilę, w trakcie prób, zrzut ścieków do Wisły nie odbywa się. Całość ścieków jest kierowana do "Czajki" układem tymczasowy - mówił w czwartek rano rzecznik MPWiK Marek Smółka.