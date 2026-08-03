Białołęka Trzy rozbite auta na trasie S8 Oprac. Katarzyna Kędra |

Zderzenie trzech aut na trasie S8 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do zdarzenia doszło około godziny 13.50. W komunikacie na ten temat zaznaczono, że trzy auta zderzyły się pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Modlińska.

Jak doprecyzował Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl, samochody znajdują się na jezdni dojazdowej do drogi S8 w kierunku Łodzi, na wysokości węzła Marywilska.

- Najbardziej uszkodzone są: srebrna Skoda, która ma rozbity przód oraz biała Toyota z roztrzaskanym tylnym zderzakiem i tylną szybą. Zablokowany jest lewy pas jezdni, ruch odbywa się dwoma pozostałymi. Korek ma niecały kilometr. Na miejscu pracuje policja - przekazał Mżyk.

GDDKiA przestrzega, że utrudnienia mogą potrwać do około godziny 16.