Białołęka Wypożyczył luksusowe auto i zniknął. Policjanci z Warszawy zatrzymali go w Rzeszowie Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Akcja policji w wypożyczalni w Rzeszowie Źródło wideo: KRP Warszawa VI Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VI

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Policjanci prowadzą sprawę przywłaszczenia luksusowego samochodu.

"Mężczyzna, posługujący się rumuńskim paszportem wynajął z białołęckiej firmy Mercedesa wartego prawie 800 000 złotych. Mimo podpisanej umowy, nie zwrócił na czas wypożyczonego samochodu, a jego numer telefonu był nieaktywny. Z przesłanej do firmy wiadomości wynikało, że zarówno samochód, jak i kluczyki do niego zostały wynajmującemu skradzione" - opisała nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Przedstawiciel firmy zgłosił się do policjantów z Białołęki. Informacje trafiły również do północnopraskich policjantów z grupy "Skorpion", która zwalcza przestępczość samochodową.

Planował kolejny "wynajem"

Okazało się, że wypożyczony Mercedes miał usunięte urządzenia lokalizacyjne.

"Policjanci ustalili też, że obywatel Rumunii jest zamieszany w kradzieże luksusowych samochodów na terenie Europy i najprawdopodobniej planuje kradzież innego luksusowego Mercedesa, należącego do rzeszowskiej firmy, oferującej wynajem aut" - przekazała Onyszko.

Zaplanowano akcję w Rzeszowie.

Zatrzymany w wypożyczalni

Mundurowi zatrzymali 35-latka i towarzyszącego mu 27-latka (również obywatela Rumunii), gdy zjawili się w wypożyczalni. Policja ujawniła nagranie z dynamicznego zatrzymania. Obaj mężczyźni zostali przewiezienie do komendy na Pradze Północ.

Zarzuty w tej sprawie usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ tylko 35-latek. Na wniosek prokuratury sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Obywatelowi Rumunii grozi do 10 lat więzienia.

Auta z wypożyczalni na Białołęce nie udało się odzyskać. Policjanci przypuszczają, że mogło zostać wywiezione za granicę.