"Umieściła noworodka w torbie plastikowej i porzuciła w zaroślach". Ruszył proces matki

Jak podała PAP, podczas poniedziałkowej rozprawy w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga Wiktoria Z. nie przyznała się do winy. Odmówiła też składania szczegółowych wyjaśnień. - To był dla mnie szok. Nie chciałam zrobić swojemu dziecku krzywdy. Bardzo żałuję - powiedziała na rozprawie 37-latka.

Biegli: podczas ciąży przebywała 14 razy w izbie wytrzeźwień

Z kolei partner Wiktorii Z., który podczas poniedziałkowej rozprawy został przesłuchany jako świadek, zapewniał, że nie wiedział o ciąży. - Nigdy mi nie powiedziała, że jest w ciąży. Gdyby powiedziała, to na pewno inaczej by się ta sytuacja skończyła. Poprosilibyśmy o pomoc panie z OPS-u - stwierdził Stanisław O.

Zosia przeżyła

Dziecko przypadkowo znalazł jej partner Stanisław O., który natychmiast zgłosił się do pracowników ochrony ogródków działkowych. - Przybyła załoga pogotowia ratunkowego zawiozła dziecko do szpitala - podkreślał prokurator. Dodał, że dzięki niezwłocznej pierwszej pomocy oraz specjalistycznej interwencji lekarskiej dziecko przeżyło. Nowo narodzoną dziewczynką zajął się personel Szpitala Bródnowskiego, który dał jej na imię Zosia. Choć w plastikowej torbie leżała blisko godzinę, a po znalezieniu była wyziębiona, to jej stan był zaskakująco dobry. Jak przekazywały pielęgniarki ze szpitala, dziewczynka głośno płakała, ale to był dobry znak.