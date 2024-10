Rozbudowa linii kolejowej na północ od Warszawy. Są wstępne terminy

Wybiorą korytarz

W odpowiedzi na interpelację przekazaną przez burmistrza Białołęki kolejarzom spółka PKP PLK wyjaśniła, że prace nad opracowaniem dokumentacji przedprojektowej trwają. "Na przełomie 2024 i 2025 roku planowane jest podjęcie decyzji przez zarząd spółki, co do wyboru korytarza wraz z wariantami inwestycyjnymi i skierowania go do dalszych prac studialnych, które winny zakończyć się w 2026 r." - czytamy w odpowiedzi na interpelację.