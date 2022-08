Zaczęli umacniać brzegi kanałku i przerwali. Betonowe płyty leżą w parku

Prace związane z umocnieniem kanału przepływającego przez Park Magiczna na Białołęce zostały przerwane. - Od ponad półtora miesiąca nic się tam nie dzieje - alarmuje nasza czytelniczka. Dlaczego?

Na krótkim odcinku wąskiego kanału biegnącego przez Park Magiczna na Białołęce umocniono brzegi płytami betonowymi. Ale wygląda to, jakby ktoś rozpoczął prace i w pewnym momencie przerwał. Wokół leżą porozrzucane betonowe kratownice. Jak informuje nasza czytelniczka, taki stan widać już od ponad 1,5 miesiąca.

Potrzebna konserwacja

Zapytaliśmy o to urzędników. Jak wyjaśnia nam Małgorzata Rogozińska z białołęckiego urzędu, prace przy kanałku zostały rozpoczęte w ramach "dodatkowych robót utrzymaniowych urządzeń wodnych na terenie dzielnicy". - Zaplanowano między innymi wyprofilowanie oraz wykonanie umocnienia płytami ażurowymi typu eko, skarp i dna rowu w Parku Magiczna wraz z wykonaniem barierki zabezpieczającej - precyzuje. Dlaczego prace zostały przerwane? - Są to prace dodatkowe. Wejście w teren miało na celu zweryfikowanie stanu rowu i doboru technologii wykonania prac. Rów został pogłębiony i wykonano niweletę rowu na odcinku ok. 70 metrów - wskazuje Rogozińska. I dodaje: - Płyty ażurowe typu eko zostały ułożone w dnie i na skarpach rowu na odcinku około 10 metrów. Prace zostały przerwane w związku z niezwłoczną potrzebą wykonania konserwacji rowów na terenie dzielnicy, z uwagi na możliwość wystąpienia podtopień. Część płyt planowanych do wykorzystania, została na palecie przy ogrodzeniu. Kiedy prace zostaną wznowione? Jak zapewnia Rogozińska, nastąpi to z początkiem września. Podkreśla też, że powinny one potrwać nie dłużej niż dwa tygodnie.

Atrakcje wybrali mieszańcy

Park Magiczna to jedna ze stosunkowo najmłodszych inwestycji o charakterze sportowo-rekreacyjnym w dzielnicy. Zagospodarowanie terenu ustalono na podstawie wyników konsultacji społecznych "Stwórz swój magiczny park" przygotowanych w 2012 roku. W pierwszym etapie wytyczone zostały alejki, wzdłuż których ustawiono ławki. Zachowana została istniejąca zieleń i posadzono nowe drzewa oraz krzewy. Dookoła całego terenu wyznaczona została aleja z chodnikiem dla pieszych i ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy. Młodzież zyskała miejsce do gier zespołowych w postaci wielofunkcyjnego boiska do gry m.in. w piłkę nożną i koszykówkę. Są też stoły do ping-ponga i skatepark oraz bikepark.

W kolejnym etapie mieszkańcy zyskali siłownię plenerową, a osoby preferujące relaks na świeżym powietrzu, miejsca do cichej rekreacji ze stołami do gry w szachy. Dzieci natomiast mogą bawić się na kilku placach zabaw dostosowanych do różnych przedziałów wiekowych. Jest też dziki zakątek z figurami zwierząt oraz trzy altany edukacyjne.

Autor:katke, dg

Źródło: tvnwarszawa.pl