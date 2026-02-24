Zyska chodnik i oświetlenie. Mieszkańcy długo na to czekali

Mieszkańcy domagają się chodnika przy ulicy Szamocin i Wałuszewskiej Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ciągu ulic Wałuszewskiej i Szamocin.

Wykonawcą będzie firma CVTechnologia. Będzie miała 24 miesiące na przygotowanie kompletnej dokumentacji. "Koszt prac projektowych wynosi ponad 1,5 miliona złotych" - podała w komunikacie Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Inwestycja obejmie odcinek o długości około 2,4 kilometra - od ulicy Płochocińskiej do ulicy Żyrardowskiej. "Rozbudowa ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów" - podkreśliła Rosłoniec.

Co w projekcie?

Projekt zakłada budowę jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, chodnika i infrastruktury rowerowej. "Powstaną nowe przystanki komunikacji miejskiej, które poprawią obsługę transportową tej części dzielnicy" - dodała rzeczniczka SZRM.

Na ulicy Szamocin wymienione zostanie oświetlenie, a ulica Wałuszewska je zyska. Więcej światła będzie także na przejściach dla pieszych. Zostaną one dodatkowo doświetlone.

"W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a kolidująca infrastruktura podziemna zostanie przebudowana i dostosowana do nowego układu drogowego" - przekazała Rosłoniec.

Przybędzie również zieleni. Wzdłuż rozbudowywanego odcinka wygospodarowany zostanie teren pod zieleńce z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, traw i bylin. "Zieleń zostanie zaprojektowana w sposób uporządkowany i spójny z układem chodników oraz dróg rowerowych, bez ograniczania funkcjonalności i przepustowości układu komunikacyjnego" - dodała rzeczniczka SZRM.

Wyczekiwana od lat

Ulica Szamocin jest długa. Ciągnie się od Płochocińskiej do Orneckiej. Tam zmienia się w Wałuszewską i prowadzi do środka Białołęki Dworskiej.

Jest wąska i nie ma chodników. Pobocze jest niebezpieczne, a w niektórych miejscach nie ma go wcale przez bliskość przydrożnego rowu. Dodatkowo, gdy spadnie deszcz, miękkie podłoże zmienia się w błoto. Nie ma także oświetlenia. Przemieszczanie się ulicą Szamocin jest utrudnione, ale to najkrótsza trasa dzieci do szkoły, a dla dorosłych do stacji PKP i sklepów.

Mieszkańcy Szamocina od lat czekają na modernizację drogi. - Była duża batalia. Mieszkańcy mocno się starali, zorganizowali też akcję z banerami i protestami. Było również dużo spotkań - opowiadał w marcu 2025 roku Filip Pelc, radny Białołęki, Partia Zieloni.

