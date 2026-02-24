Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Zyska chodnik i oświetlenie. Mieszkańcy długo na to czekali

Ulica Wałuszewska i Szamocin
Mieszkańcy domagają się chodnika przy ulicy Szamocin i Wałuszewskiej
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Jest wąska, piesi do szkoły czy pracy muszą iść niebezpiecznym poboczem. W końcu zyska chodnik i oświetlenie, będzie też ścieżka rowerowa. Jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ciągu ulic Wałuszewskiej i Szamocin. Dla mieszkańców to długo wyczekiwany krok.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ciągu ulic Wałuszewskiej i Szamocin.

Wykonawcą będzie firma CVTechnologia. Będzie miała 24 miesiące na przygotowanie kompletnej dokumentacji. "Koszt prac projektowych wynosi ponad 1,5 miliona złotych" - podała w komunikacie Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Inwestycja obejmie odcinek o długości około 2,4 kilometra - od ulicy Płochocińskiej do ulicy Żyrardowskiej. "Rozbudowa ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów" - podkreśliła Rosłoniec.

Mieszkańcy domagają się chodnika przy Wałuszewskiej i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Co w projekcie?

Projekt zakłada budowę jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, chodnika i infrastruktury rowerowej. "Powstaną nowe przystanki komunikacji miejskiej, które poprawią obsługę transportową tej części dzielnicy" - dodała rzeczniczka SZRM.

Na ulicy Szamocin wymienione zostanie oświetlenie, a ulica Wałuszewska je zyska. Więcej światła będzie także na przejściach dla pieszych. Zostaną one dodatkowo doświetlone.

Ulice Wałuszewska i Szamocin na Białołęce
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

"W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a kolidująca infrastruktura podziemna zostanie przebudowana i dostosowana do nowego układu drogowego" - przekazała Rosłoniec.

Przybędzie również zieleni. Wzdłuż rozbudowywanego odcinka wygospodarowany zostanie teren pod zieleńce z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, traw i bylin. "Zieleń zostanie zaprojektowana w sposób uporządkowany i spójny z układem chodników oraz dróg rowerowych, bez ograniczania funkcjonalności i przepustowości układu komunikacyjnego" - dodała rzeczniczka SZRM.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Drogowcy uspokajają ruch na Białołęce
Szykany, progi zwalniające, w planach chodnik. Kierowcy zdejmą nogę z gazu
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni
Magdalena Gruszczyńska
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Pierwszy krok do przebudowy "jednej z najbardziej niebezpiecznych ulic"
Magdalena Gruszczyńska

Wyczekiwana od lat

Ulica Szamocin jest długa. Ciągnie się od Płochocińskiej do Orneckiej. Tam zmienia się w Wałuszewską i prowadzi do środka Białołęki Dworskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Od lat czekają na chodnik. Odpowiedź ratusza nie pozostawia złudzeń
Najnowsze
Banery wywieszone przez mieszkańców Szamocina
"Ta ulica czeka na chodnik 99 lat". Wywiesili banery i protestują
Najnowsze
Ulica Wałuszewska i Szamocin
"Niby Warszawa, ale jak zamierzchła wieś". Nie mogą doprosić się o chodnik
Magdalena Gruszczyńska

Jest wąska i nie ma chodników. Pobocze jest niebezpieczne, a w niektórych miejscach nie ma go wcale przez bliskość przydrożnego rowu. Dodatkowo, gdy spadnie deszcz, miękkie podłoże zmienia się w błoto. Nie ma także oświetlenia. Przemieszczanie się ulicą Szamocin jest utrudnione, ale to najkrótsza trasa dzieci do szkoły, a dla dorosłych do stacji PKP i sklepów.

Mieszkańcy Szamocina od lat czekają na modernizację drogi. - Była duża batalia. Mieszkańcy mocno się starali, zorganizowali też akcję z banerami i protestami. Było również dużo spotkań - opowiadał w marcu 2025 roku Filip Pelc, radny Białołęki, Partia Zieloni.

Banery wywieszone przez mieszkańców Szamocina
Banery wywieszone przez mieszkańców Szamocina
Źródło: tvnwarszawa.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w WarszawieRemonty drógRemonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Akcja "Adoptuj warszawiaka"
Chcą wprowadzić "becikowe na cztery łapy"
Stacja Dworzec Wileński
Palił papierosa w metrze, 630 dni spędzi w areszcie
Praga Północ
Stacja metra Kabaty
Przebudują układ torowy na stacji Kabaty
Ursynów
Lotnisko Chopina w Warszawie
Ich podróż zakończyła się na lotnisku
Włochy
Dawna fabryka przy ulicy Hożej
Rzadki przykład fabryki śródmiejskiej. Produkowano tam czcionki, broń i serki topione
Śródmieście
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Koniec zielonej oazy, wszystko wycięte. "Jesteśmy w szoku"
Piotr Bakalarski
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Kończy się śledztwo w sprawie zabójstwa ratownika medycznego. Nowe informacje
Funkcjonariusze na lotnisko Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Tadżykistanu
Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta
Włochy
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały
Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz Arsenał
Nie działa jedyna winda na peron stacji metra
Śródmieście
Zatrzymanie podejrzanego o trzy zabójstwa
Nie żyje sześć kobiet. Seryjny zabójca z zarzutami 
Śródmieście
Gruz w Parku Żerańskim
Betonowe płyty w Parku Żerańskim pod okiem inspektorów
Białołęka
Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Awantura w metrze. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał zarzut
Bielany
Policjanci udaremnili próbę wyłudzenia kredytu
Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci
W przeciwatomowym bunkrze w Kampinoskim Parku Narodowym zimują nietoperze
Nocek, mroczek, gacek, mopek. W dawnym bunkrze śpią nietoperze
Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę
Miał na koncie mandat za przekroczenie prędkości. Kolejny był dwa razy wyższy
Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu
Włochy
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Pierwszeństwo dla pieszych, więcej zieleni. Metamorfoza praskiej ulicy
Praga Północ
Siekierki pod wodą
Ulice pod wodą. Mieszkańcy chodzą w workach i skaczą przez płot
Mokotów
Muzeum Literatury w Warszawie
Wymiana ciosów w sprawie muzeum. "Impulsywność" i "szkodzenie"
Śródmieście
Zapadł prawomocny wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Sportowym Maserati staranował małżeństwo. Złagodzony wyrok
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla
Wola
Wypadek w Wildze
20-latek rozbił samochód na drzewie. Był pijany
Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Kierowca autobusu chciał ominąć inne auto, wjechał na chodnik
Strażak kierujący wozem był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali do wypadku. Strażak kierujący wozem był pijany
Funkcjonariusze ABW zatrzymali Białorusina podejrzanego o szpiegostwo (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymano Białorusina podejrzanego o szpiegostwo
Śródmieście
Rozbicie narkotykowego układu w Warszawie. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Handlowali narkotykami w bramach. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Praga Północ
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Mieszkańcy nie chcieli "autostrady" pod oknami. Urzędnicy zmienili plany
Dariusz Gałązka
Straż Graniczna
Pijany awanturował się na lotnisku

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki