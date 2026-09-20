Białołęka Pożar szkoły na Białołęce. Spłonęła sala dydaktyczna z zapleczem Alicja Glinianowicz |

Strażacy gasili pożar (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pożar wybuchł w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej przy ulicy Zaułek 34.

- Zgłoszenie o pożarze szkoły otrzymaliśmy w piątek o godzinie 20.11. Pierwszy zastęp straży na miejsce dotarł o 20.22. Spłonęła sala dydaktyczna wraz z zapleczem. Strażacy zastali okopcone ściany i zniszczony sprzęt - poinformował nas mł. kpt. Marek Możdżonek z warszawskiej straży pożarnej.

Ewakuacja 40 osób

Jak dodał strażak, 40 osób ewakuowało się z budynku samodzielnie. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.

W akcji gaśniczej udział brało sześć zastępów straży.