Pożar szkoły na Białołęce. Spłonęła sala dydaktyczna z zapleczem
Pożar wybuchł w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej przy ulicy Zaułek 34.
- Zgłoszenie o pożarze szkoły otrzymaliśmy w piątek o godzinie 20.11. Pierwszy zastęp straży na miejsce dotarł o 20.22. Spłonęła sala dydaktyczna wraz z zapleczem. Strażacy zastali okopcone ściany i zniszczony sprzęt - poinformował nas mł. kpt. Marek Możdżonek z warszawskiej straży pożarnej.
Ewakuacja 40 osób
Jak dodał strażak, 40 osób ewakuowało się z budynku samodzielnie. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.
W akcji gaśniczej udział brało sześć zastępów straży.
Źródło: tvnwarszawa.pl