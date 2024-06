czytaj dalej

Premier Donald Tusk podczas wiecu w Warszawie podkreślał, że obecnie toczy się walka o to, kto będzie rządził w Europie. - Uwierzcie mi, tam na Kremlu, dla nich ewentualne polityczne zdobycie Brukseli byłoby ważniejsze niż zdobycie Charkowa - przekonywał. Jak mówił, walka, która trwa, to także "bój o to, aby wojna nie wkroczyła w nasze granice". Na placu Zamkowym przemawiał także były prezydent Lech Wałęsa czy wiceszef PO, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.