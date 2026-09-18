Białołęka By go obezwładnić, potrzebnych było sześć osób i dwie pary kajdanek Oprac. Katarzyna Kędra |

Dzielnica Białołęka w Warszawie Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Straż miejska

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Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 15, przy ulicy Corellego na Białołęce. Kiedy strażnicy miejscy dotarli na miejsce zastali dwoje policjantów i dwoje ratowników usiłujących opanować potężnego mężczyznę.

"Osiłek siedział bez koszulki na ławce przed budynkiem. Nie stosował się do próśb ani poleceń. Odgrażał się funkcjonariuszom. Z informacji pozyskanych od osoby zgłaszającej, wcześniej zażył nieznaną ilość leków psychotropowych i popił alkoholem" - poinformowali strażnicy miejscy.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala Źródło zdjęcia: Straż miejska

"Musieli użyć dwóch par kajdanek"

Mężczyzna w pewnym momencie sięgnął do saszetki przy pasku, skąd wydobył kolejny listek leków, które próbował zażyć.

"Interweniujący funkcjonariusze musieli użyć całej swej siły i dwóch par kajdanek, aby obezwładnić 33-latka. W ten sposób udało się uchronić go przed dalszym zatruciem organizmu. Po opanowaniu, w asyście strażnika i policjanta został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy" - zapewniono na koniec.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala Źródło zdjęcia: Straż miejska