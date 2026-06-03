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Białołęka

Pociąg potrącił człowieka. Utrudnienia na kolei

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Utrudnienia w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Koleje Mazowieckie
Na Białołęce pociąg Kolei Mazowieckich potrącił osobę, która znalazła się na linii kolejowej poza przejściem. Mężczyzna trafił do szpitala. Pociągi kursujące tym szlakiem są opóźnione.

Po południu na Białołęce pociąg potrącił pieszego. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Pociąg Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Lotnisko Chopina - Modlin, potrącił osobę, która w sposób nieuprawniony znalazła się na linii kolejowej, czyli poza przejściami i przejazdami - poinformował Rafał Wilgusiak zespołu prasowego PLK. - Osoba ta została zabrana do szpitala - dodał.

W związku ze zdarzeniem 10 pociągów SKM i KM zostało odwołanych. - Część pociągów omija stacje Płudy i Choszczówka - dodał Wilgusiak.

Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 16.30 - Pociąg Kolei Mazowieckich potracił mężczyznę znajdującego się blisko krawędzi peronu stacji Warszawa Choszczówka. 60-latek został przetransportowany do szpitala w stanie ciężkim – poinformował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Tragedia w Płocku

Wczesnym popołudniem na kolei doszło do innego wypadku - na przejeździe przy ulicy Słonecznej w Płocku.

Służby zostały poinformowane o mężczyźnie potrąconym przez pociąg w rejonie skrzyżowania z ulicą Słoneczną. Na miejscu błyskawicznie pojawiła się straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego, policja i straż miejska. 

Szynobus potrącił 17-latka. "Podjęta reanimacja nie przyniosła jednak rezultatu. Młody mężczyzna zginął na miejscu" - poinformował portal plock.pl

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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