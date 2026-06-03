Białołęka Pociąg potrącił człowieka. Utrudnienia na kolei Magdalena Gruszczyńska |

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Koleje Mazowieckie

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Po południu na Białołęce pociąg potrącił pieszego. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Pociąg Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Lotnisko Chopina - Modlin, potrącił osobę, która w sposób nieuprawniony znalazła się na linii kolejowej, czyli poza przejściami i przejazdami - poinformował Rafał Wilgusiak zespołu prasowego PLK. - Osoba ta została zabrana do szpitala - dodał.

W związku ze zdarzeniem 10 pociągów SKM i KM zostało odwołanych. - Część pociągów omija stacje Płudy i Choszczówka - dodał Wilgusiak.

Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 16.30 - Pociąg Kolei Mazowieckich potracił mężczyznę znajdującego się blisko krawędzi peronu stacji Warszawa Choszczówka. 60-latek został przetransportowany do szpitala w stanie ciężkim – poinformował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Tragedia w Płocku

Wczesnym popołudniem na kolei doszło do innego wypadku - na przejeździe przy ulicy Słonecznej w Płocku.

Służby zostały poinformowane o mężczyźnie potrąconym przez pociąg w rejonie skrzyżowania z ulicą Słoneczną. Na miejscu błyskawicznie pojawiła się straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego, policja i straż miejska.

Szynobus potrącił 17-latka. "Podjęta reanimacja nie przyniosła jednak rezultatu. Młody mężczyzna zginął na miejscu" - poinformował portal plock.pl