Jak nie brak pozwolenia, to fala wezbraniowa. Trzecie podejście do plaży na Białołęce

Słynna plaża na Białołęce to miejsce rekreacji, wybudowane w ramach budżetu obywatelskiego. Sprzęt pojawił się po raz pierwszy na wale wiślanym w rejonie Sprawnej i Aluzyjnej pod koniec grudnia ubiegłego roku. Ustawiono stolik z ławami, przygotowano boisko do siatkówki, choć bez siatki, a także piaskownicę w kształcie kadłuba łodzi i wiklinową altanę. Część mieszkańców kręciła nosem i pytała, za co właściwie ratusz zapłacił sto tysięcy złotych. Jedni spodziewali się, że skoro w nazwie projektu znalazło się określenie "Plaża na Białołęce", to piasku będzie więcej. Inni zastanawiali się nad sensem ustawienia atrakcji zimą, kiedy nikt z nich nie skorzysta.