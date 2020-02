Najpierw zbudowali, potem spytali o zgodę. W sprawie zaoranej plaży nie powiedzieli wszystkiego

Oficjalny powód: konserwacja

Stolik z ławami, boisko do siatkówki, ale bez siatki, piaskownica w kształcie kadłuba łodzi, wiklinowa altana. Wszystko to stanęło w ostatnich tygodniach grudnia na nowej plaży na Białołęce, tuż przy ulicach Aluzyjnej i Sprawnej. Część mieszkańców kręciła nosem i pytała, za co ratusz zapłacił aż sto tysięcy złotych. Jedni narzekali na jakość wykonania, inni zastanawiali się nad sensem ustawienia atrakcji w środku - ciepłej, ale jednak - zimy. Zarząd Zieleni tłumaczył jednak, że chodziło o dotrzymanie terminów projektu i podkreślał, że teren nie został jeszcze oficjalne oddany do użytku.